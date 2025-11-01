Cận cảnh khu đất ở Khánh Hòa dự kiến làm nhà máy điện hạt nhân

Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 (tỉnh Khánh Hòa) được quy hoạch tại thôn Vĩnh Trường (xã Phước Dinh) rộng 544 ha và thôn Thái An (xã Vĩnh Hải) rộng 454 ha.
Dự án được Quốc hội phê duyệt năm 2009, tạm dừng vào cuối năm 2016 và đến tháng 11/2024 được quyết định khởi động lại để đáp ứng nhu cầu điện năng trong giai đoạn mới.
Hai dự án này do Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia lần lượt làm chủ đầu tư.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, hai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 thu hồi hơn 1.129 ha đất, ảnh hưởng 1.713 hộ với 5.229 nhân khẩu. Cơ quan này đề xuất UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ bổ sung chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư và chuyển đổi nghề cho người dân.
Khu vực quy hoạch dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 hiện có nhiều hồ nuôi thủy sản của các hộ dân. Khu vực này có tổng diện tích gần 450 ha, với 835 hộ dân và tổ chức.
Theo báo cáo của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng, công tác kiểm kê tại dự án điện hạt nhân 1 đã hoàn thành 100%. Địa phương đã công khai phương án bồi thường cho 62 hộ và một tổ chức (54 ha) với tổng kinh phí 78 tỷ đồng; 500 trường hợp khác (200 ha) trong khu lõi dự án dự kiến hoàn tất chi trả, hỗ trợ tái định cư trước 31/12. Còn 335 trường hợp còn lại (165 ha) sẽ được giải quyết sau khi cơ quan thẩm quyền xác định ranh giới vùng đệm.
Người dân trong vùng dự án chủ yếu sống bằng chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và kinh doanh nhỏ. Người dân mong muốn sớm đền bù tái định cư để ổn định cuộc sống.
Khu tái định cư của dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 có diện tích 65 ha, nằm cách vị trí nhà máy hơn 5 km tại xã Phước Dinh, dự kiến bố trí cho khoảng 600 hộ dân. Hiện khu vực này chủ yếu là ao hồ nuôi thủy sản, dân cư thưa thớt.
Cách dự án điện hạt nhân 1 khoảng 40 km về phía bắc, dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 được quy hoạch tại thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, với diện tích gần 454 ha.
Khu vực này, người dân chủ yếu sống bằng nghề trồng trọt, nổi tiếng là các vùng trồng nho ở thôn Thái An.
Khu vực nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 có diện tích thu hồi khoảng 404 ha của với 534 hộ. Trong đó, công tác xác định nguồn gốc đất đạt 232/534 hộ, với tổng diện tích 56/404,5 ha.
Khu tái định cư nhà máy điện hạt nhân 2 được quy hoạch tại thôn Mỹ Phong, xã Vĩnh Hải, rộng gần 70 ha, cách vị trí nhà máy khoảng 6,8 km, đang lấy ý kiến người dân.
Phần lớn người dân ủng hộ việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Họ cũng bày tỏ mong muốn sẽ có những chính sách hỗ trợ phù hợp.