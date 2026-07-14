Cận cảnh cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đồng loạt triển khai nhiều mũi thi công

Trong đó, khu vực Trảng Bàng đã chi trả cho 1.146/1.166 hộ; khu vực Gò Dầu đạt 925/974 hộ và khu vực Bến Cầu đạt 127/133 hộ. Đến nay, tỉnh Tây Ninh đã bàn giao khoảng 25,7 km trong tổng số 26,3 km mặt bằng của dự án, đạt hơn 97%, tạo điều kiện để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ triển khai nhiều mũi thi công trên toàn tuyến.