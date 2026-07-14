Cận cảnh cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đồng loạt triển khai nhiều mũi thi công

Dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài dài 51 km đang được các nhà thầu đồng loạt triển khai nhiều mũi thi công với các hạng mục như phát quang mặt bằng, thi công đường gom dân sinh, cầu vượt ngang và chuẩn bị sản xuất dầm cầu.
Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM làm chủ đầu tư, có tổng chiều dài khoảng 51 km. Trong đó, đoạn qua TP.HCM dài khoảng 24,7 km, đoạn qua tỉnh Tây Ninh dài khoảng 26,3 km.
Điểm đầu dự án kết nối với đường Vành đai 3 TP.HCM tại xã Phú Hòa Đông. Tại khu vực đường dẫn kết nối Tỉnh lộ 15, nhà thầu đã triển khai dọn dẹp mặt bằng, phát quang cây cỏ để phục vụ thi công.
Nhiều máy móc, thiết bị chuyên dụng đã được huy động đến công trường. Cùng với đó, nhà điều hành dự án cũng đang được hoàn thiện nhằm phục vụ công tác tổ chức thi công.
Tại khu vực thi công, máy xúc liên tục thực hiện công tác san gạt, dọn dẹp mặt bằng. Trước đó, dự án thành phần 3 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn qua TP.HCM vừa được điều chỉnh tổng mức đầu tư lên hơn 6.382,9 tỷ đồng, tăng từ mức 5.270 tỷ đồng trước đây.
Theo phương án điều chỉnh, diện tích thu hồi đất được cập nhật khoảng 216 ha với khoảng 2.090 trường hợp bị ảnh hưởng. Tại vị trí xây dựng cầu vượt ngang Tỉnh lộ 8, liên danh Trung Nam E&C và Tập đoàn Quang Phúc đã triển khai thi công nhiều hạng mục.
Đại diện nhà thầu cho biết đơn vị đang thi công tổ hợp ván khuôn phục vụ sản xuất dầm và lắp đặt cẩu long môn cho hạng mục sản xuất dầm SPT. Đến nay, nhà thầu đã hoàn thành thi công cọc khoan nhồi các trụ T2, T3 và T4 gồm 27 cọc khoan nhồi đường kính 1,2 m, chiều dài từ 50 - 51 m, đồng thời tiếp tục lắp đặt cẩu long môn phục vụ công tác sản xuất dầm.
Song song đó, công nhân cũng đang đào hạ, cung cấp vật liệu và đắp nền đường K95 cho đường song hành hai bên Tỉnh lộ 8, đoạn từ Km1+522 đến Km1+662. Tại nút giao với Tỉnh lộ 787 (xã An Tịnh, tỉnh Tây Ninh), nhà thầu đã tập kết xe lu, máy xúc cùng nhiều thiết bị chuyên dụng, sẵn sàng triển khai thi công các hạng mục trong thời gian tới.
Về công tác giải phóng mặt bằng, theo UBND tỉnh Tây Ninh, đến ngày 4/6, các chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực đã chi trả khoảng 2.982,76 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 2.198 trong tổng số 2.273 hộ dân, tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án.
Trong đó, khu vực Trảng Bàng đã chi trả cho 1.146/1.166 hộ; khu vực Gò Dầu đạt 925/974 hộ và khu vực Bến Cầu đạt 127/133 hộ. Đến nay, tỉnh Tây Ninh đã bàn giao khoảng 25,7 km trong tổng số 26,3 km mặt bằng của dự án, đạt hơn 97%, tạo điều kiện để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ triển khai nhiều mũi thi công trên toàn tuyến.
Khi hoàn thành, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài sẽ tăng cường kết nối TP.HCM với tỉnh Tây Ninh và Campuchia, góp phần giảm áp lực giao thông trên Quốc lộ 22, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế, logistics và liên kết vùng khu vực Đông Nam Bộ.