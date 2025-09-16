Camera iPhone 17 Pro Max: Cấu hình chưa đủ mạnh, thiết kế chưa đủ đẹp

(VTC News) -

Sau nhiều tháng chờ đợi, iPhone 17 Pro Max cuối cùng cũng ra mắt với thiết kế khung nhôm mới, cụm camera “hạng nặng” và sức mạnh phần cứng vượt trội. Apple không giấu tham vọng biến mẫu máy này thành công cụ quay, chụp chuyên nghiệp trong túi người dùng.

Lần lượt hình ảnh cận cảnh cụm camera của các dòng flagship nổi nhất hiện nay: iPhone 17 Pro Max, Huawei Pura 80, Samsung Galaxy S25 Ultra.

Thế nhưng, đằng sau những nâng cấp về cảm biến và ống kính, thiết kế cụm camera mới lại gây tranh cãi. Với một chiếc flagship được định vị cao cấp, người dùng không chỉ mong ảnh đẹp mà còn muốn ngoại hình hài hòa, tinh tế - điều mà iPhone 17 Pro Max dường như chưa làm tròn.

Về cấu hình, iPhone 17 Pro Max được trang bị màn hình Super Retina XDR 6,9 inch với tần số quét ProMotion 120 Hz, chip A19 Pro với tiến trình 3 nm cải thiện hiệu năng và tiết kiệm điện, dung lượng RAM 8 GB, bộ nhớ trong từ 256 GB đến 1 TB.

Pin dung lượng 4.500 mAh, sạc nhanh qua USB-C, hỗ trợ chuẩn USB 3.2 cho tốc độ truyền dữ liệu cao. Điểm nhấn nằm ở bộ ba camera sau đồng bộ 48 MP: góc rộng 26 mm f/1.78, góc siêu rộng 13 mm f/2.2 và tele 100 mm f/2.8 với zoom quang 4x. Camera trước cũng nâng lên 18 MP, hỗ trợ Center Stage.

Cụm camera lồi mất cân đối

Khác với các thế hệ trước, iPhone 17 Pro Max sở hữu cụm camera đặt trên một “plateau” - tấm gờ kéo ngang gần hết phần lưng trên. Ba ống kính nhô hẳn lên khỏi bề mặt, biến cụm camera trở thành tâm điểm thị giác nhưng đồng thời làm lưng máy kém hài hòa.

Cụm camera gây tranh cãi trên chiếc iPhone 17 Pro Max.

Đây cũng là cụm camera lồi lớn nhất từ trước đến nay của iPhone, khiến máy trông như “đội mũ” ở phía trên.

Khi đặt máy lên bàn, phần plateau khiến thiết bị không nằm phẳng, dễ bị lắc lư mỗi khi người dùng thao tác chạm. Với những ai quen với sự tối giản và tinh tế vốn là đặc trưng thiết kế của Apple, sự thay đổi này có thể gây thất vọng.

Thêm vào đó, cụm camera to khiến việc chọn ốp lưng đẹp, vừa vặn trở nên khó khăn, bởi phần lồi cần bảo vệ kỹ nhưng lại phá vỡ đường nét tổng thể nếu ốp không khéo.

Xét về công năng, cụm tele mới dù nâng lên 48 MP nhưng lại chỉ dừng ở zoom quang 4x, thấp hơn mức 5x của iPhone 15 Pro Max năm trước. Zoom 8x mà Apple nhấn mạnh thực chất là zoom số, phụ thuộc vào thuật toán và crop cảm biến. Khi chụp thiếu sáng, chi tiết dễ bị bệt, nhiễu hạt nhiều hơn so với zoom quang thực sự. Với một flagship đầu bảng, đây chưa phải bước tiến mạnh mẽ như người dùng kỳ vọng.

Flagship Android đang dẫn trước về thiết kế

Ở phân khúc cao cấp, yếu tố thẩm mỹ đóng vai trò quan trọng không kém cấu hình. Huawei Pura 80 Ultra là ví dụ tiêu biểu: Hãng biến cụm camera thành một điểm nhấn nghệ thuật với viền vàng, họa tiết tia sáng, tạo cảm giác sang trọng.

Không chỉ đẹp, đây còn là smartphone đầu tiên trang bị hệ thống dual tele với khả năng zoom quang 3,7x và 9,7x, đem đến trải nghiệm zoom “xịn” hơn hẳn.

Cấu hình camera của các dòng điện thoại flagship hiện nay trên thị trường.

Trong khi đó, Samsung Galaxy S25 Ultra giữ thiết kế tối giản nhưng tinh tế, với cụm camera tách rời từng ống kính đặt gọn góc trái. Mặt lưng phẳng, không cần “tấm bậc” kéo ngang, mang lại cảm giác nhẹ nhàng và dễ phối với ốp lưng.

Xiaomi 15 Ultra lại chọn phong cách module tròn lớn gợi nhớ máy ảnh Leica. Cụm tròn vừa cân đối vừa mang tính nhận diện thương hiệu mạnh, tạo cảm giác máy là một sản phẩm nghệ thuật chứ không chỉ là thiết bị công nghệ.

Nhìn chung, iPhone 17 Pro Max là một bản nâng cấp đáng kể về phần cứng, đặc biệt là sức mạnh xử lý hình ảnh và chất lượng cảm biến. Tuy nhiên, thiết kế cụm camera lại đang là điểm gây tranh cãi.

Để giữ vững vị thế “chuẩn mực thiết kế” của ngành, Apple cần tìm cách thu gọn hoặc làm đẹp hơn phần plateau, biến nó thành một chi tiết thẩm mỹ chứ không chỉ là khối linh kiện lồi ra phía sau.

Apple có thể phải trả lời của cho những ý kiến trái chiều về cụm camera trên dòng iPhone 18 tới: Liệu hãng sẽ quay lại triết lý tối giản hay tiếp tục theo đuổi cụm camera “hầm hố”? Người dùng có lẽ sẽ phải chờ thêm một năm để biết Apple chọn hướng đi nào.