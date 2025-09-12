MediaMart công bố giá bán và nhận đăng ký iPhone 17 series, trả hàng 19/9

(VTC News) -

Đây là tín hiệu vui cho các tín đồ công nghệ Việt Nam khi có thể sở hữu siêu phẩm mới nhất của Apple sớm hơn mọi năm, dự kiến trả hàng ngay từ ngày 19/9.

Việt Nam là một trong những thị trường mở bán iPhone 17 sớm nhất

Khác với những năm trước, khi người dùng Việt Nam thường phải chờ đợi khoảng hai tuần sau ngày ra mắt toàn cầu để có thể sở hữu iPhone chính hãng, năm nay, Apple đã đưa Việt Nam vào danh sách ưu tiên.

Sự thay đổi chiến lược này không chỉ thể hiện tầm quan trọng ngày càng tăng của thị trường Việt Nam mà còn mang lại vô vàn lợi ích cho người tiêu dùng. Người dùng có thể dễ dàng mua máy sớm, đầy đủ bảo hành chính hãng và không còn phải tìm đến những nguồn hàng xách tay không đảm bảo.

Cơn sốt iPhone 17 được dự đoán sẽ bùng nổ mạnh mẽ nhờ hàng loạt cải tiến đáng giá. Theo các chuyên gia, phiên bản iPhone 17 Pro Max sẽ tiếp tục dẫn đầu về doanh số nhờ những nâng cấp vượt trội về camera và chip xử lý.

Đồng thời, phiên bản iPhone 17 thường sẽ là lựa chọn hấp dẫn cho nhóm khách hàng muốn nâng cấp từ các thế hệ cũ như iPhone 12, iPhone 13. Đặc biệt, màu sắc mới Cosmic Orange trên dòng Pro Max hứa hẹn sẽ trở thành một xu hướng độc đáo, tạo nên cá tính riêng cho người sở hữu.

MediaMart mở cổng đăng ký và công bố giá bán

Để đáp lại sự mong mỏi của người dùng, MediaMart chính thức mở cổng đăng ký nhận thông tin sớm dành cho những khách hàng quan tâm đến iPhone 17 series. Việc đăng ký giúp bạn cập nhật chi tiết về giá bán, chính sách ưu đãi mà còn đảm bảo bạn là một trong những người đầu tiên sở hữu siêu phẩm này ngay khi sản phẩm chính thức lên kệ.

MediaMart cũng công bố giá bán của các phiên bản iPhone 17 tại thị trường Việt Nam. Mức giá này giúp người dùng dễ dàng lên kế hoạch tài chính và lựa chọn phiên bản phù hợp nhất với nhu cầu của mình.

Thời gian đăng ký nhận và trả máy sớm nhất tại MediaMart

Theo kế hoạch đã được ấn định, người dùng có thể bắt đầu đăng ký nhận thông tin sớm về iPhone 17 series kể từ ngày 10/9. Và thời điểm mở bán sớm nhất tại MediaMart sẽ là 8h sáng ngày 19/9.

MediaMart đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, từ việc tinh gọn quy trình đặt hàng, nâng cao năng lực xử lý giao dịch cho đến công tác kho vận và vận chuyển. Mục tiêu là đảm bảo mọi khách hàng đã đăng ký đều được nhận máy một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất. Các cửa hàng trọng điểm trên toàn hệ thống MediaMart sẽ triển khai các hoạt động đồng loạt để phục vụ khách hàng tốt nhất trong những giờ đầu tiên mở bán.

Tại Việt Nam, MediaMart đã nhiều năm liền nằm trong nhóm các đơn vị đầu tiên mở bán iPhone chính hãng. Khách hàng luôn có thể mua sớm những mẫu iPhone mới nhất tại đây với mức giá tốt và chế độ bảo hành nghiêm ngặt.

Nhân dịp ra mắt iPhone 17, MediaMart cũng đang triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn với việc giảm giá sâu các dòng iPhone thế hệ trước. Đây là cơ hội tuyệt vời để người dùng dễ dàng tiếp cận và sở hữu những sản phẩm cao cấp của Apple với mức giá phải chăng nhất!

Tham khảo giá bán và đăng ký nhận thông tin iPhone 17 series tại:

https://mediamart.vn/apple-iphone-17-series