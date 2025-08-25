Cấm các phương tiện đi qua cầu Cửa Hội từ 6h ngày 25/8

(VTC News) -

Ngày 24/8, theo tin từ Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện khi bão số 5 chuẩn bị đổ bộ, từ 6h sáng 25/8, cầu Cửa Hội - tuyến huyết mạch nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh sẽ tạm dừng toàn bộ hoạt động lưu thông.

Lệnh cấm áp dụng với toàn bộ người và phương tiện, ngoại trừ các phương tiện ưu tiên hoặc phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai theo quy định.

Đơn vị quản lý cầu Cửa Hội đã được yêu cầu làm rào chắn, bố trí lực lượng trực 24/24h tại hai đầu cầu, đồng thời tổ chức cảnh báo, phân luồng từ xa để đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Lực lượng chức năng cũng nhấn mạnh không để phương tiện hay người dân nào lưu thông qua cầu trong điều kiện thời tiết nguy hiểm, phòng tránh rủi ro khi bão số 5 được dự báo có sức gió giật mạnh, sóng biển dữ dội.

Theo dự báo, bão số 5 sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh, mang theo gió mạnh và mưa lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn đối với các tuyến đường ven biển, trong đó có cầu Cửa Hội.

Lúc 19h ngày 24/8, vị trí tâm bão số 5 Kajiki cách Nghệ An khoảng 410km, cách Hà Tĩnh khoảng 390km về phía Đông Đông Nam, cách Bắc Quảng Trị khoảng 340km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/giờ), giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 15-20km/h và có khả năng mạnh thêm.

Trong 12 giờ tới, bão số 5 Kajiki trên vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ, cách Nghệ An khoảng 200km, cách Hà Tĩnh khoảng 180km về phía Đông Đông Nam, cách Bắc Quảng Trị khoảng 90km về phía Đông Bắc. Bão đổi hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Lúc này, cường độ bão duy trì cấp 14, giật 17.

Dự báo khoảng trưa và chiều mai, tâm bão số 5 Kajiki sẽ trên đất liền khu vực từ Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị.