Cách phân biệt trứng tốt và trứng hỏng nhanh nhất, dễ nhất

(VTC News) -

Trứng, dù là trứng gà, trứng vịt hay trứng cút, đều nằm trong danh sách những thực phẩm bổ dưỡng và phổ biến nhất trên thế giới. Giàu protein chất lượng cao, vitamin (A, D, E, B12), khoáng chất (sắt, selen, choline), trứng là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời cho mọi lứa tuổi, từ trẻ nhỏ đến người già. Chúng ta sử dụng trứng trong vô vàn món ăn, từ món chiên, luộc, ốp la đến các món bánh, salad.

Tuy nhiên, trứng rất dễ hỏng nếu không được bảo quản đúng cách hoặc để quá lâu. Việc dùng nhầm trứng hỏng không chỉ làm món ăn thất bại mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng như buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bữa ăn của gia đình, bạn cần biết cách nhanh nhất để nhận biết trứng tốt, trứng hỏng.

Phân biệt ttrứng tốt, trứng hỏng là một kỹ năng quan trọng giúp bạn bảo vệ sức khỏe gia đình và tránh lãng phí thực phẩm.

Quá trình hư hỏng của trứng chủ yếu do vi khuẩn xâm nhập và phân hủy các chất hữu cơ bên trong. Vỏ trứng có hàng ngàn lỗ nhỏ li ti. Theo thời gian, đặc biệt nếu trứng không được bảo quản lạnh hoặc vỏ trứng bị nứt, vi khuẩn từ môi trường bên ngoài (như Salmonella) có thể xâm nhập bên trong. Vi khuẩn sẽ phân hủy protein và các thành phần khác của trứng, tạo ra khí sulfur hydride và các hợp chất gây mùi khó chịu, làm thay đổi kết cấu của trứng.

Cách nhanh nhất để phân biệt trứng tốt, trứng hỏng

Có một số cách nhận biết trứng hỏng dễ thực hiện mà bạn có thể tham khảo để áp dụng/

Mẹo 1: Thử trứng bằng nước (kiểm tra độ nổi)

Khi trứng tươi, không khí bên trong trứng rất ít, nên trứng sẽ nặng và chìm xuống đáy cốc nước. Khi trứng để lâu ngày, lượng không khí bên trong trứng sẽ tăng lên do hơi nước thoát ra ngoài qua vỏ trứng và quá trình phân hủy tạo ra khí. Lượng khí này làm trứng nhẹ hơn và nổi lên.

Chuẩn bị một bát hoặc cốc nước lạnh đủ sâu để ngập quả trứng, thả nhẹ nhàng từng quả trứng vào bát nước rồi quan sát phản ứng của trứng. Trứng chìm hẳn xuống đáy và nằm ngang thì đó là trứng rất tươi, mới. Nếu trứng chìm xuống đáy nhưng dựng đứng lên thì trứng vẫn còn tươi nhưng không còn quá mới, vẫn có thể sử dụng.

Trứng nổi lơ lửng trong nước thì đó là trứng đã để khá lâu, nhưng có thể vẫn an toàn để ăn nếu không có mùi lạ và khi đập ra lòng đỏ không vỡ, nên sử dụng ngay.

Trứng nổi hẳn lên mặt nước là trứng đã hỏng hoàn toàn, không nên ăn.

Mẹo 2: Lắc trứng gần tai (nghe tiếng động)

Khi trứng tươi, lòng trắng và lòng đỏ đặc, nằm sát vào vỏ trứng, không có nhiều không gian để di chuyển. Khi trứng hỏng, lòng trắng và lòng đỏ bị loãng ra, tách rời khỏi vỏ và di chuyển tự do bên trong.

Thực hiện: Cầm quả trứng gần tai và lắc nhẹ. Nếu không nghe thấy tiếng động hoặc tiếng rất nhỏ là trứng tươi. Nghe thấy tiếng động lạch cạch, lắc lư bên trong là trứng đã cũ, lòng trắng bị loãng và lòng đỏ di chuyển tự do. Khả năng cao là đã hỏng hoặc gần hỏng, không nên ăn.

Mẹo 3: Quan sát bằng mắt thường và ngửi mùi sau khi đập trứng

Khi trứng hỏng, vi khuẩn sẽ phân hủy trứng, tạo ra mùi và làm thay đổi màu sắc, kết cấu. Nếu không phân biệt được trứng tốt và trứng hỏng khi để nguyên, bạn hãy đập trứng vào một bát riêng trước khi trộn với các nguyên liệu khác.

Nếu trứng có mùi bình thường là trứng tươi; có mùi hôi thối, mùi sulfur (trứng thối), mùi chua, tanh là trứng hỏng, không ăn được.

Trứng tươi có lòng đỏ tròn đầy, nằm gọn ở giữa; lòng trắng đặc và hơi đục. Nếu lòng đỏ bị dẹt, dễ vỡ, lòng trắng loãng như nước và trong la trứng đã cũ, có thể vẫn ăn được nếu không có mùi lạ, nhưng chất lượng dinh dưỡng giảm.

Lòng trắng, lòng đỏ có màu bất thường (hồng, xanh, đen), có đốm mốc, lòng đỏ bị vỡ ra là trứng hỏng hoàn toàn.

Để luôn có trứng tươi ngon và hạn chế lãng phí, hãy lưu ý chọn mua trứng ở các cửa hàng, siêu thị có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng. Luôn đọc kỹ hạn sử dụng trên bao bì (nếu có).

Bảo quản trứng đúng cách

Trong tủ lạnh: Trứng nên được bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, tốt nhất là trong hộp chuyên dụng hoặc ở cánh cửa tủ. Không nên rửa trứng trước khi cho vào tủ lạnh vì sẽ làm mất lớp màng bảo vệ tự nhiên trên vỏ.

Đầu nhọn xuống dưới: Đặt trứng với đầu nhọn quay xuống dưới để lòng đỏ luôn nằm giữa, giúp trứng tươi lâu hơn.

Thời gian bảo quản: Trứng tươi thường có thể bảo quản trong tủ lạnh khoảng 3-5 tuần kể từ ngày đóng gói.