(VTC News) -

Năm học 2025-2026, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD&ĐT) và khai giảng năm học mới vào sáng 5/9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Đây được xem là sự kiện đặc biệt trong lịch sử ngành giáo dục khi Bộ GD&ĐT sẽ truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam, kết nối trực tuyến đến tất cả các cơ sở giáo dục, từ mầm non đến đại học (công lập và ngoài công lập) trên cả nước.

Các nghi lễ quan trọng sẽ được thực hiện ở chương trình chung, gồm chào cờ, hát quốc ca. Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ phát biểu chỉ đạo và đánh trống khai trường.

Hiện các trường học, địa phương trên cả nước sẵn sàng cho lễ khai giảng đặc biệt này.

Các trường sẵn sàng cho lễ khai giảng đặc biệt 2025. (Ảnh minh hoạ: Trường Tiểu học Thành Công B, Hà Nội)

Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội, các trường tùy theo mỗi khối lớp, cấp học sẽ sắp xếp, bố trí học sinh dự khác nhau. Một số trường mầm non, tiểu học bố trí cho học sinh các lớp nhỏ dự khai giảng tại lớp, theo dõi qua màn hình tivi. Những học sinh lớp lớn tập trung tại sân trường theo dõi qua màn hình LED.

Tại trường Tiểu học Thành Công B (Hà Nội), cô Phạm Minh Thảo, Hiệu trưởng nhà trường cho biết việc chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng đã hoàn tất. Trước đó, trường chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí cảnh quan sư phạm khang trang, an toàn, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, nhằm giúp các em có tâm thế vui tươi, thoải mái bước vào năm học mới.

"Các tiết mục văn nghệ được tập dượt, chương trình đón học sinh lớp 1 được chuẩn bị chu đáo. Tất cả sẵn sàng cho ngày hội lớn của đất nước - ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường", cô Thảo nói.

Tại trường THCS Chu Văn An (Hà Nội), thầy trò nhà trường cũng sẵn sàng cho lễ khai giảng đặc biệt năm 2025. Năm nay, điểm nhấn của buổi lễ là phần diễu hành của học sinh Lớp 6 - những gương mặt mới lần đầu tiên bước vào môi trường THCS.

Theo kế hoạch, từ 8h giờ sáng trở đi, toàn thể học sinh, giáo viên và phụ huynh sẽ cùng theo dõi chương trình lễ khai giảng trực tiếp do Bộ GD&ĐT tổ chức, thông qua màn hình LED cỡ lớn đặt ngay tại sân trường.

Hệ thống màn hình, âm thanh và đường truyền được kiểm tra nhiều lần, đảm bảo hình ảnh và âm thanh rõ nét, giúp học sinh dễ dàng hòa chung không khí lễ khai giảng toàn quốc.

Tại trường Tiểu học Đặng Trần Côn (TP.HCM), cô Phạm Thúy Hà - Hiệu trưởng trường thông tin lễ khai giảng của trường gồm các nội dung chính: nghi thức đón học sinh Lớp 1, chương trình văn nghệ do giáo viên và học sinh nhà trường biểu diễn, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Trong buổi lễ nhà trường cũng phát động để phụ huynh, giáo viên, nhân viên và học sinh ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ.

"Đối với học sinh lớp 1 và lớp 2 do các con còn nhỏ nên nhà trường đã sắp xếp cho tham dự lễ khai giảng trực tuyến trên hội trường. Nhà trường cũng gửi thông tin đến các đơn vị đối tác không gửi hoa và quà chúc mừng gây lãng phí mà thay vào đó là ủng hộ cho quỹ khuyến học, tặng học bổng cho học sinh hoặc chung tay cùng nhà trường ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ ở vùng Bắc Trung Bộ", cô Hà thông tin.

Lễ khai giảng chính thức của trường Đại học Công thương TP.HCM diễn ra từ 7h30-10h30 ngày 5/9 với gần 400 giảng viên, sinh viên tham dự. Giống như cấp THPT, trường Đại học Công thương TP.HCM sẽ tổ chức kết nối trực tuyến với lễ khai giảng do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Sau nghi lễ khai giảng chung tổ chức trên toàn quốc, trường tổ chức các hoạt động như tiếp nhận học bổng; khen thưởng thủ khoa, á khoa đầu vào và sinh viên có điểm tuyển sinh cao trong mùa tuyển sinh năm nay; tặng quà tri ân cho các tân sinh viên.

Trước đó, ngày 3/9, Sở GD&ĐT TP.HCM có văn bản đề nghị tất cả cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố chủ động hạn chế việc trang trí trang trọng bằng hoa tươi tại các khu vực sân khấu, bục phát biểu, cổng trường. Chỉ sử dụng hoa ở những vị trí thật sự cần thiết để tạo điểm nhấn, đảm bảo mỹ quan nhưng không phô trương, lãng phí.

“Ngành giáo dục và đào tạo TP.HCM không nhận hoa chúc mừng dưới mọi hình thức từ các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, phụ huynh và các cá nhân đến tham dự, chúc mừng lễ khai giảng năm học 2025-2026. Các đơn vị cần chủ động thông báo sớm và rộng rãi chủ trương này đến các đối tác, cha mẹ học sinh bằng nhiều hình thức như văn bản, thông báo trên website, bảng tin, mạng xã hội”, văn bản nêu rõ.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT TP.HCM cũng phát động việc ủng hộ đồng bào bị lũ lụt.

Tại các tỉnh Bắc Trung Bộ như Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, bão số 5, số 6 kèm mưa lũ diễn ra vào cuối tháng 8 vừa qua gây thiệt hại nặng nề cho nhiều trường học, khiến hàng chục điểm trường bị tốc mái, sạt lở, ngập lụt, trang thiết bị hư hỏng.

Ngành giáo dục các tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương, hỗ trợ các trường dọn dẹp đất đá, tổng vệ sinh. Đồng thời triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo đủ điều kiện học tập cho học sinh, sẵn sàng bước vào năm học mới 2025-2026.