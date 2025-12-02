Các trường Hà Nội chủ động cho học sinh nghỉ học nếu không khí ô nhiễm nặng

Trước tình trạng chất lượng không khí liên tục xuống thấp trong nhiều ngày, UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường biện pháp ứng phó mạnh nhằm giảm phát thải và bảo vệ sức khỏe người dân.

Theo nội dung văn bản, UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường hạn chế tối đa hoạt động ngoài trời khi VN-AQI (chỉ số chất lượng không khí Việt Nam) ở mức “xấu”. Nếu không khí chuyển sang ngưỡng “rất nguy hại” (từ 301 điểm trở lên), các cơ sở giáo dục phải cân nhắc tạm dừng học trực tiếp, điều chỉnh thời khóa biểu hoặc chuyển sang hình thức dạy học phù hợp để giảm thiểu tác động đến học sinh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì việc cập nhật thường xuyên thông tin về chất lượng không khí và theo dõi chỉ số VN-AQI tại các trạm quan trắc trên cổng thông tin điện tử.

Hà Nội chìm trong bụi mịn và sương mù trong sáng 2/12. (Ảnh: Viên Minh)

Thành phố yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ, sử dụng hệ thống quan trắc từ xa như viễn thám vệ tinh, thiết bị bay không người lái (flycam) và hệ thống camera giao thông tích hợp AI để giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các hoạt động đốt rác, đốt rơm rạ và phụ phẩm nông nghiệp trái phép.

Về công tác quản lý xây dựng, Sở Xây dựng có trách nhiệm giám sát chặt chẽ các chủ đầu tư và nhà thầu, yêu cầu 100% công trường phải thực hiện biện pháp che chắn, rửa xe và phun sương giảm bụi nghiêm ngặt.

Đặc biệt, đối với các công trình quy mô lớn (trên 10.000 m²), bắt buộc phải lắp đặt hệ thống giám sát bụi tự động (cảm biến, camera, AI); bổ sung vật liệu che phủ (cây xanh hoặc vật liệu chuyên dùng) cho các bề mặt đất đang thi công để ngăn phát tán bụi ra môi trường...

Sở Y tế khuyến cáo người dân, đặc biệt là nhóm người già, trẻ em và người có bệnh hô hấp, hạn chế ra đường vào sáng sớm hoặc ban đêm khi chỉ số ô nhiễm tăng cao.

Ô nhiễm không khí gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ của người dân. (Ảnh: Viên Minh)

Đối với hoạt động giao thông và vệ sinh đô thị, Công an TP Hà Nội chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông và cảnh sát môi trường tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện quá niên hạn, xả khói đen và xe chở vật liệu làm rơi vãi…

UBND các xã, phường chỉ đạo các đơn vị vệ sinh môi trường tăng cường tần suất quét đường, hút bụi và ưu tiên phun nước rửa đường tại các trục giao thông chính vào khung giờ thấp điểm (đêm và trước 6h sáng hàng ngày).

Đồng thời, UBND các xã, phường giao lực lượng công an cấp xã, phường làm nòng cốt, phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật đối với hành vi đốt chất thải rắn sinh hoạt, đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp không đúng quy định và chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng bếp than tổ ong.

Đối với các các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, Hà Nội khuyến khích xem xét điều chỉnh giảm công suất hoạt động hoặc dời lịch các công đoạn sản xuất phát sinh nhiều bụi, khí thải (như thổi lò, khởi động lò, nghiền nguyên liệu...) sang thời điểm điều kiện thời tiết, khí hậu thuận lợi hơn.

Đối với các nhà máy xi măng, luyện thép cần tăng cường sử dụng nguyên liệu sạch, đảm bảo chất lượng theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa để giảm thiểu nồng độ chất ô nhiễm trong khí thải.

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu, áp dụng phương án điều tiết, giảm công suất hoạt động hoặc dời lịch bảo dưỡng, sửa chữa lớn (nếu có) trong những ngày có cảnh báo ô nhiễm ở mức "rất xấu" (VN-AQI > 200) để giảm tải lượng phát thải ra môi trường.

Trong trường hợp chất lượng môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng (VN-AQI ≥ 301), cần hạn chế, tạm dừng hoặc điều chỉnh thời gian hoạt động cho phù hợp.