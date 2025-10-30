Các nhà mạng 'căng mình' kết nối những cuộc gọi bình an trong mưa lũ

(VTC News) -

Mỗi một cuộc gọi là thêm một sự an tâm, tiếp thêm niềm tin, hi vọng cho từng ngôi nhà, từng con người vẫn đang gồng mình chống chọi với lũ. Đằng sau đó là những chiến công lặng thầm mà những người VNPT đang âm thầm cống hiến.

Nguồn sáng xanh của hi vọng

“23h22 ngày 28/10/2025,

Khuya rồi… Áo vẫn sũng nước, đường xa… Ánh đèn pin vẫn rọi vào từng điểm lỗi, từng sợi cáp. Xe vẫn vận chuyển xăng dầu đi các trạm chạy máy nổ. Lũ không thể khuất phục được lòng người…”

“Chiều nay, 29/10/2025, mưa lại nặng hạt, nước lũ bò lên đường trở lại, nuốt trọn phố phường. Lại lên đường…”

“Đêm qua còn lội nước giữa trời đêm, tay lạnh run nhưng trái tim chưa từng ngưng nóng. Chợp mắt được vài tiếng… Sáng sớm đã lại lên đường. Thiết bị ngập sâu, hư hỏng quá nặng nề… Khắc phục không hề dễ dàng. Mong những khách hàng thân yêu ở vùng lũ cảm thông và chia sẻ”….

Đó là một vài trong số vô vàn dòng nhật ký chia sẻ vội của những “chiến binh áo xanh” VNPT trong những ngày vừa qua, khi các tỉnh miền Trung, từ Huế tới Đà Nẵng, Quảng Ngãi vẫn chìm trong mưa lũ.

Từ cách đây nhiều ngày, mưa lớn bắt đầu đổ xuống, ảnh hưởng đến hệ thống điện - đường - trường - trạm của các tỉnh miền Trung. Đặc biệt trong các ngày từ 27 đến 29/10 vừa qua, VNPT các tỉnh nhanh chóng triển khai công tác ứng cứu, khắc phục hạ tầng viễn thông, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt cho bà con Nhân dân.

VNPT huy động máy phát sẵn sàng ứng cứu thông tin và hỗ trợ bà con sạc lưu động.

Tại Huế, tính đến sáng 30/10, nước lũ bắt đầu rút, mực nước hạ khoảng 0,4m nhưng vẫn còn chậm. Điện lưới vẫn mất diện rộng ở nhiều nơi.

Tại các điểm sạc lưu động của VNPT ở TP Huế, xã Phong Điền, Hương Trà, Quảng Điền… vẫn rất đông bà con tìm đến. Mỗi chiếc điện thoại được sáng lên, những lời thăm hỏi đi kèm với cả tiếng thở phào nhẹ nhõm, cũng có những tiếng khóc nghẹn ngào.

Trước đó, ngay từ 28/10, VNPT Huế kích hoạt hệ thống các điểm sạc pin miễn phí và hỗ trợ gói cước ổn định cho khách hàng tại hầu hết các địa bàn bị ảnh hưởng nặng trong tỉnh.

Từng ổ điện, từng chiếc máy nổ, từng sợi cáp sạc được trao đi ngay trong đêm - không chỉ là nguồn năng lượng mà còn là niềm tin, tiếp sức cho bà con đi qua cơn hồng thuỷ.

Một điểm sạc lưu động của VNPT trong ngày 29/10.

“VNPT Huế hiểu rằng, khi thiên tai ập đến, thứ con người cần nhất không chỉ là vật chất mà là sự kết nối và sẻ chia. Vì thế, chúng tôi có mặt để giúp bà con duy trì liên lạc, gửi đi những lời nhắn nhủ.

Đôi khi, chỉ cần nghe được giọng người thân, là có thêm sức mạnh để vượt qua tất cả”, ông Phạm Ngọc Hiệp, Phó Giám đốc VNPT Huế, cho hay.

Song song với công tác hỗ trợ trực tiếp cho người dân tại các điểm sạc, nhiệm vụ chủ lực của “người VNPT” vẫn là đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc được thông suốt.

Anh Đỗ Quốc Tuấn - nhân viên hạ tầng 2, Trung tâm Hạ tầng VNPT Huế - chia sẻ, cho tới ngày hôm nay (30/10), nhiều nơi trong khu vực phụ trách như xã Phong Dinh, Hương Văn, Hương Toàn vẫn bị cô lập trong biển nước.

Anh em VNPT phải thuê ghe, thuê đò của bà con để mang máy móc, thiết bị, nhiên liệu máy nổ vào để xử lý các trạm, cột thu phát sóng bị gãy đổ. Có những nơi nước vẫn ngang ngực, di chuyển rất khó khăn.

“Có những trạm, nước lên nhanh, anh em trở tay không kịp, chỉ cố gắng để cứu thiết bị, máy nổ. Mệt, vất vả nhưng ai nấy đều phải cố gắng vì biết rằng có rất nhiều gia đình đang chờ đợi để có thể liên lạc được với những người thân ở nơi xa”, anh Tuấn cho hay.

Giữ niềm tin, vững mạch nguồn nơi rốn lũ

Nhân viên VNPT cùng thiết bị, máy móc đi khắc phục sự cố viễn thông cho người dân.

Tính đến ngày 30/10, theo thống kê, tại Đà Nẵng, nước lũ ở các địa bàn như xã Đại Lộc đã xuống 1m, các khu vực khác đang xuống chậm. Điện lưới vẫn mất diện rộng, tập trung khu vực các huyện thuộc Quảng Nam cũ Đại Lộc, Quế Sơn, Tiên Phước, Duy Xuyên, Hội An. Tình trạng tương tự diễn ra tại thành phố Huế.

Riêng tại Quảng Ngãi, nước đã rút nhiều ở khu vực đồng bằng, còn một số khu vực miền núi thuộc các huyện cũ Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng vẫn ngập lụt cục bộ, giao thông chia cắt.

Nhân viên VNPT bằng rừng, xử lý sự cố kỹ thuật tại các trạm phát sóng ở Quảng Ngãi.

Hiện, cáp quang trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh bị sự cố (các cung đoạn như Đà Nẵng - Phước Sơn, Phước Sơn - Đăk Tô và Hiên - A lưới) cũng đã được xử lý cơ bản.

Nhà mạng cũng đang duy trì hàng ngàn máy phát điện tại các trạm phát sóng di động để đảm bảo tốt nhất mạng lưới liên lạc cho bà con. Tuy nhiên nhiều vùng còn ngập sâu và sạt lở đất nên công tác ứng cứu tại một số địa bàn vẫn vô cùng khó khăn.

Các cán bộ Viettel lội nước giữa vùng nước lũ để đảm bảo sóng liên lạc cho người dân.