Ca sĩ Ngọc Anh sánh đôi chồng nhạc sĩ trên sàn diễn áo dài cưới

(VTC News) -

The Vietnam Grand WeddX 2026 diễn ra trong hai ngày 4-5/7 tại VinPalace Cổ Loa, Trung tâm Triển lãm Việt Nam, với chủ đề "Love Beyond The Universe".

Một trong những điểm nhấn là show diễn thời trang áo dài cưới với sự góp mặt của nhiều người mẫu, nghệ sĩ. Trong đó, ca sĩ Ngọc Anh trở thành tâm điểm khi khoác lên mình thiết kế áo dài cưới mang phong cách truyền thống kết hợp hơi thở hiện đại. Hình ảnh nữ ca sĩ sải bước trên sân khấu trong tà áo dài thướt tha nhận được nhiều tràng pháo tay từ khán giả.

Ca sĩ Ngọc Anh diện áo dài, sải bước trên sàn catwalk.

Đặc biệt, sự xuất hiện của ông xã cô – nhạc sĩ Tô Minh Đức khiến màn trình diễn càng thêm ý nghĩa. Cặp đôi cùng tạo nên khoảnh khắc ngọt ngào giữa không gian được thiết kế như một "vũ trụ tình yêu".

Không chỉ thể hiện sự đồng hành trong cuộc sống, sự góp mặt của cả hai còn truyền tải thông điệp về hạnh phúc bền vững và giá trị của hôn nhân trong bối cảnh triển lãm cưới.

Nhạc sĩ Tô Minh Đức đồng hành cùng vợ.

The Vietnam Grand WeddX 2026 được xây dựng theo mô hình triển lãm cưới thế hệ mới, kết hợp giữa nghệ thuật, công nghệ và hệ sinh thái dịch vụ cưới. Thay vì chỉ trưng bày sản phẩm, sự kiện đưa khách tham quan bước vào hành trình trải nghiệm đa giác quan thông qua ánh sáng, âm nhạc, trình diễn và công nghệ immersive hiện đại.

Không gian nổi bật với hệ thống màn hình Immersive LED rộng hơn 240 m² kết hợp công nghệ 3D Mapping, tạo nên các màn trình diễn giàu tính tương tác. Khách tham quan được dẫn dắt qua nhiều hoạt động như wedding showcase, bridal show, fashion show và hàng chục khu trải nghiệm được thiết kế riêng. Đặc biệt, sân khấu thời trang lấy cảm hứng từ hình ảnh bản đồ Việt Nam, gửi gắm thông điệp kết nối văn hóa cưới của ba miền.

Không gian trình diễn lung linh nhờ công nghệ sắp đặt, âm thanh và ánh sáng.

Bên cạnh các màn trình diễn nghệ thuật, triển lãm còn tổ chức hơn 15 workshop và tọa đàm chuyên đề với sự tham gia của wedding planner, nhà thiết kế, chuyên gia truyền thông cùng các thương hiệu lớn. Khách tham quan có thể trực tiếp trải nghiệm chế tác nhẫn cưới, làm hoa cưới, thiết kế voan cô dâu, thử váy cưới, lựa chọn trang sức, tư vấn địa điểm tổ chức tiệc và lên kế hoạch trăng mật ngay tại sự kiện.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, đánh giá The Vietnam Grand WeddX 2026 là sáng kiến góp phần thúc đẩy ngành du lịch cưới – xu hướng đang phát triển mạnh trên thế giới. Theo ông, Việt Nam đang dần trở thành điểm đến tiềm năng của thị trường wedding destination nhờ lợi thế về cảnh quan, dịch vụ và khả năng tổ chức các sự kiện quy mô lớn.

Ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội phát biểu tại sự kiện.

Triển lãm còn được kỳ vọng góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội và Việt Nam như một điểm đến của các sự kiện đẳng cấp, nơi công nghệ, nghệ thuật và những giá trị văn hóa truyền thống cùng hội tụ trong một không gian trải nghiệm mới.

Bà Ngô Thị Hương, Tổng giám đốc Vinpearl cho biết The Vietnam Grand WeddX không chỉ là một triển lãm cưới đơn thuần mà là một chiến lược dài hạn được phát triển với mục tiêu trở thành sự kiện tiêu biểu của ngành cưới Việt Nam.

Thông qua sự kiện này, đơn vị tổ chức mong muốn xây dựng một nền tảng kết nối bền vững cho cộng đồng ngành cưới, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ và góp phần định hình tương lai của ngành cưới Việt Nam.