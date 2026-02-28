Cà Mau đầu tư 323 tỷ đồng xây Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, người có công

(VTC News) -

Lễ khởi công Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau dự kiến diễn ra vào lúc 9h ngày 3/3 (rằm tháng Giêng), tại khu Ốc đảo, khóm 24, phường An Xuyên.

Đây là công trình mang ý nghĩa đặc biệt, góp phần gìn giữ, phát huy truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, khái quát quá trình hình thành, phát triển của vùng đất Cà Mau và Đồng bằng sông Cửu Long, tưởng niệm các bậc tiền nhân, anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, sau quá trình nghiên cứu, khảo sát và tham vấn ý kiến các nguyên lãnh đạo Trung ương và địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng đền tưởng niệm tại phường An Xuyên. Dự án được triển khai với kỳ vọng trở thành địa chỉ văn hóa – lịch sử tiêu biểu của địa phương.

Phối cảnh Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau – công trình văn hóa, tâm linh quy mô lớn, dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Công trình được xây dựng trên diện tích khoảng 2,7ha, gồm nhiều hạng mục quan trọng như: Đền tưởng niệm, trường lang bia ghi danh khoảng 40.000 nhân vật là các anh hùng liệt sĩ, lãnh đạo tiền bối từng hoạt động tại Cà Mau, liệt sĩ quê Cà Mau hy sinh ngoài tỉnh và làm nhiệm vụ quốc tế, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cùng các nhân vật lịch sử có công khai hoang, mở cõi vùng đất Cà Mau.

Dự án còn bao gồm nhà truyền thống, nhà đón tiếp, các cụm tượng điêu khắc nhân vật lịch sử, hệ thống sân đường nội bộ, hoa viên cây xanh và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 323 tỷ đồng, huy động từ nguồn vốn xã hội hóa, vận động tài trợ của doanh nghiệp và các mạnh thường quân. Thời gian thực hiện dự án là 3 năm (2026 – 2028).

Cụm dự án còn được đầu tư đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật xung quanh như cầu giao thông kết nối, bờ kè, đường giao thông bao quanh, sân sinh hoạt cộng đồng, bãi đậu xe và hoa viên cây xanh. Các hạng mục này được đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước, gắn kết hài hòa với khu Thiền viện Trúc Lâm Cà Mau trong tổng thể quy hoạch 8,9 ha của khu Ốc đảo phường An Xuyên.