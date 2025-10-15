Ca can thiệp tim thai thứ 11 mở đường cho kỹ thuật đầu tiên của Việt Nam

(VTC News) -

Tối 15/10, Bệnh viện Từ Dũ cho biết ê kíp can thiệp bào thai phối hợp Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) đã thực hiện thành công ca thông tim can thiệp cho thai nhi 29 tuần tuổi mắc dị tật tim bẩm sinh nặng.

Bệnh nhân là chị Trần Ngọc Đào (29 tuổi, TP.HCM), mang thai tự nhiên sau nhiều năm mong con. Khi thai hơn 19 tuần, siêu âm phát hiện thai nhi bị hẹp van động mạch phổi, nguy cơ dẫn đến thiểu sản thất phải – dị tật tim bẩm sinh phức tạp có thể khiến thai tử vong trong bụng mẹ.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp tim thai thứ 11 tại Bệnh viện Từ Dũ. (Ảnh: BVCC)

Dù được theo dõi sát sao, đến tuần 29, tình trạng thai nhi chuyển biến nặng, nguy cơ chuyển sang tim một thất và tử vong trên 40% nếu không can thiệp kịp thời. Sau hội chẩn liên viện, các bác sĩ thống nhất thực hiện can thiệp khẩn cấp thông tim bào thai để cứu bé.

14h ngày 14/10, ca mổ bắt đầu trong điều kiện vô khuẩn tuyệt đối. Dưới hướng dẫn siêu âm, bác sĩ dùng kim 18G xuyên qua thành bụng mẹ, tử cung và lồng ngực thai, tiếp cận buồng thất phải chỉ rộng 6 mm – thao tác đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối. Dây dẫn và bóng nong chuyên dụng được luồn qua lỗ van động mạch phổi, thực hiện ba lần bơm nong mở rộng van, giúp máu lưu thông trở lại.

Sau 80 phút, dòng máu qua van phổi lưu thông tốt, tim thai ổn định, ê kíp rút dụng cụ an toàn và kết thúc ca mổ. Đây được đánh giá là một trong những ca can thiệp nhanh và chính xác nhất tại Bệnh viện Từ Dũ.

Sau phẫu thuật, sản phụ được theo dõi đặc biệt bằng monitoring liên tục, siêu âm tim thai định kỳ để kiểm tra nhịp tim và tình trạng tử cung. Sau 24 giờ, tim thai ổn định, không có dấu hiệu dọa sinh non, sức khỏe mẹ tốt, tinh thần phấn khởi.

Theo Bệnh viện Từ Dũ, ca can thiệp này không chỉ là thành công y khoa mà còn là bước hoàn thiện hồ sơ để Bộ Y tế xem xét công nhận kỹ thuật “thông tim can thiệp trong bào thai” đầu tiên tại Việt Nam. Khi được phê duyệt, kỹ thuật này sẽ mở ra cơ hội cứu sống cho hàng trăm thai nhi mắc tim bẩm sinh nặng mỗi năm.