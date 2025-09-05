Đóng

'Bùng nổ' cơn sốt tôm hùm: Món sang chảnh thành đặc sản bình dân tại TP.HCM

Tôm hùm từng là đặc sản xa xỉ trong nhà hàng, nay xuất hiện trên vỉa hè với giá “dễ thở”, khiến nhiều thực khách háo hức xếp hàng chờ được mua.

