Bộ trưởng Lê Hoài Trung hội đàm với Bộ trưởng Trung Quốc Vương Nghị

Hoan nghênh Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm sang thông báo kết quả thành công của Đại hội, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhiệt liệt chúc mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công rất tốt đẹp; khẳng định Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với Chủ tịch Tập Cận Bình là hạt nhân, kiên định ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, lãnh đạo nhân dân Việt Nam triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội phù hợp với tình hình đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam.

Ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm và ông Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Bộ trưởng Vương Nghị khẳng định, Đảng, Nhà nước Trung Quốc coi trọng cao độ việc củng cố và phát triển quan hệ với Việt Nam, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt có ý nghĩa chiến lược.

Ông Vương Nghị chúc mừng Bộ trưởng Lê Hoài Trung được tín nhiệm bầu vào Bộ Chính trị khóa mới.

Tại hội đàm, Bộ trưởng Lê Hoài Trung vui mừng thông báo về những kết quả quan trọng và thành công tốt đẹp của Đại hội XIV, đặc biệt là những quan điểm, tư tưởng mới về lý luận và thực tiễn của Đại hội XIV; nhấn mạnh quyết tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện các đường lối, mục tiêu tổng quát, các nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá chiến lược mà Đại hội XIV đã đề ra, nhằm xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững, với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng chia sẻ về những quan điểm, tư duy mới trong đường lối đối ngoại của Đại hội XIV, nhất là bổ sung nội hàm tự cường trong chính sách độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại và lần đầu tiên đối ngoại và hội nhập quốc tế được xác định là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên” cùng với quốc phòng, an ninh.

Trong không khí hữu nghị, tin cậy và cởi mở, hai bên đánh giá cao tiến triển tốt đẹp trong quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua, nhất là mới đây hai Tổng Bí thư đã tiến hành cuộc điện đàm thành công ngay sau Đại hội XIV, mở ra cục diện mới cho sự phát triển toàn diện, thực chất của quan hệ Việt - Trung.

Hai bên nhất trí thúc đẩy quan hệ song phương phát triển sâu sắc, thực chất hơn nữa; đi sâu trao đổi ý kiến về các biện pháp triển khai thực hiện hiệu quả các thỏa thuận, nhận thức chung cấp cao theo đúng định hướng “6 hơn”.

Ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên phối hợp tổ chức tốt các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao thời gian tới; thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác thực chất, với các lĩnh vực trọng tâm mới là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực chất lượng cao; đẩy nhanh kết nối giao thông chiến lược, nhất là đường sắt; tăng cường đầu tư chất lượng cao, phát triển cân bằng, bền vững hợp tác kinh tế - thương mại, mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nhất là nông thủy sản của Việt Nam; tăng cường hợp tác văn hoá, y tế và giao lưu nhân dân, phối hợp củng cố nền tảng xã hội tốt đẹp cho quan hệ song phương.

Nhất trí với những đề xuất hợp tác của Bộ trưởng Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Vương Nghị khẳng định: Trung Quốc sẵn sàng thúc đẩy giao lưu tiếp xúc cấp cao và các cấp, nâng cao hiệu quả hợp tác kênh Đảng, qua đó không ngừng củng cố tin cậy chính trị.

Ông Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc (giữa).

Bộ trưởng Vương Nghị đề nghị hai nước triển khai hiệu quả hơn nữa các lĩnh vực hợp tác mà hai bên có nhu cầu và thế mạnh, trọng tâm là triển khai tốt các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối hai nước, hợp tác kinh tế qua biên giới, tạo đột phá trong hợp tác về khoa học công nghệ, phát triển lực lượng sản xuất chất lượng mới...; tiếp tục thông qua triển khai hiệu quả các chương trình giao lưu nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ hai nước, qua đó củng cố nền tảng dân ý của quan hệ Trung - Việt.

Tại cuộc hội đàm, hai bên trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm; tăng cường phối hợp đa phương chặt chẽ hơn, đóng góp có trách nhiệm cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.