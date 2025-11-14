Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth thông báo chiến dịch tiêu diệt 'ma túy khủng bố'

(VTC News) -

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tối 13/11 thông báo khởi động chiến dịch mới mang tên “Southern Spear”, với mục tiêu trấn áp các “narco-terrorists” (tổ chức ma túy mang tính khủng bố) trong khu vực Tây Bán cầu.

Theo ông Hegseth, nhiệm vụ do Lực lượng Đặc nhiệm Hỗn hợp Southern Spear phối hợp với Bộ Tư lệnh Miền Nam (Southcom) triển khai, nhằm bảo vệ lãnh thổ Mỹ, loại bỏ các tổ chức ma túy khủng bố khỏi khu vực và ngăn chặn dòng ma túy gây chết người tràn vào nước Mỹ. “

Tây Bán cầu là khu vực lân cận của nước Mỹ - và chúng ta sẽ bảo vệ nó", ông viết trên mạng xã hội.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. (Ảnh: Reuters)

Thông báo của ông Hegseth đưa ra trong bối cảnh ông, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine, và các tướng lĩnh cấp cao khác vừa báo cáo với Tổng thống Trump tại Nhà Trắng về những phương án quân sự cho khu vực, bao gồm khả năng tấn công đường bộ.

Thông tin này cũng xuất hiện ngay sau khi báo chí đưa tin quân đội Mỹ thực hiện cuộc tấn công thứ 20 nhắm vào tàu buôn ma túy hôm 10/11. Vụ tấn công diễn ra trên vùng biển Caribbean, tiêu diệt 4 đối tượng bị cáo buộc là “narco-terrorists”, theo một quan chức Lầu Năm Góc giấu tên.

Kể từ khi chiến dịch chống ma túy bắt đầu đầu tháng 9, ít nhất 80 người bị lực lượng Mỹ tiêu diệt. Các đợt tấn công diễn ra ở Caribbean và khu vực Đông Thái Bình Dương, được chính quyền mô tả là nỗ lực nhằm ngăn chặn dòng ma túy xâm nhập vào Mỹ.

Vào cuối tháng 1, quân đội Mỹ công bố rằng Hạm đội 4 Hải quân sẽ triển khai một chiến dịch mới, cũng mang tên “Southern Spear”, với nhiệm vụ ứng dụng hệ thống robot và thiết bị tự động (RAS) để phát hiện và giám sát hoạt động buôn lậu. Chiến dịch dự kiến diễn ra trong phạm vi Southcom, bao gồm hơn 30 quốc gia tại Nam Mỹ, Trung Mỹ và Caribe. Hiện vẫn chưa rõ tuyên bố mới của ông Hegseth có liên hệ như thế nào với thông báo hồi tháng 1.

Tuần này, Mỹ tiếp tục bổ sung hỏa lực tại khu vực khi tàu sân bay USS Gerald R. Ford - tàu sân bay lớn nhất thế giới - cùng nhóm tác chiến của nó đến khu vực hoạt động của bộ tư lệnh phía nam. Con tàu chở hơn 4.000 thủy thủ, các tiêm kích F/A-18 Super Hornet và tên lửa hành trình Tomahawk tầm xa, đánh dấu bước leo thang đáng kể trong hoạt động quân sự của Washington tại khu vực.