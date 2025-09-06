Tổng thống Mỹ đang cân nhắc tấn công các băng đảng ma túy ở Venezuela

(VTC News) -

Đây được xem là diễn biến mới trong chiến dịch chống buôn lậu ma túy của chính quyền ông Trump.

CNN trích dẫn nhiều nguồn tin là những người quen thuộc với kế hoạch cho biết, các lựa chọn bao gồm cả những cuộc tấn công tiềm năng ngay trong lãnh thổ Venezuela.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Các nguồn tin cho biết vụ tấn công chết người tuần trước nhằm vào một tàu chở ma túy, được cho là xuất phát từ Venezuela, phản ánh trực tiếp những lựa chọn quân sự đang được Nhà Trắng cân nhắc. Đây được coi là bước leo thang đáng kể trong chiến dịch chống các băng đảng ma túy của chính quyền ông Trump.

Theo CNN, vụ tấn công hôm thứ Ba chỉ là mở màn cho một chiến dịch quy mô lớn hơn nhằm triệt phá hoạt động buôn bán ma túy ở khu vực.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng cho biết, Washington không loại trừ khả năng tấn công quân sự vào lãnh thổ Venezuela, trong khuôn khổ chiến dịch mở rộng chống các băng nhóm ma túy mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tiến hành.

“Đây là một chiến dịch chống ma túy,” ông Rubio khẳng định. “Chúng tôi sẽ chống lại các băng đảng ma túy ở bất cứ nơi nào chúng tồn tại, bất kể chúng hoạt động ở đâu để chống lại lợi ích của Mỹ".

Những phát biểu cứng rắn này cho thấy Washington đang cân nhắc biện pháp quân sự trực tiếp nhằm vào các mục tiêu bên trong Venezuela, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump tăng gấp đôi áp lực lên Tổng thống Nicolás Maduro.

Trong những tuần gần đây, Washington điều động hỏa lực đáng kể tới vùng Caribe như một thông điệp gửi tới ông Maduro. Lực lượng hiện diện bao gồm tàu chiến trang bị tên lửa Tomahawk, một tàu ngầm tấn công, nhiều máy bay chiến đấu và hơn 4.000 thủy thủ cùng lính thủy đánh bộ Mỹ.

Hai quan chức Nhà Trắng tiết lộ với CNN rằng 10 tiêm kích tàng hình F-35 cũng đang được triển khai tới Puerto Rico, nơi lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ tập trận đổ bộ.