Bộ Công Thương dừng điều hành dầu hỏa, doanh nghiệp tự điều chỉnh giá bán

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân vừa ký và ban hành Nghị định 21 về việc bãi bỏ một phần khoản 2, điều 1 của Thông tư số 18/2025.

Theo đó, kể từ ngày 29/4/2026 sẽ chính thức bãi bỏ cụm từ “dầu hỏa” tại khoản 2, điều 1 của thông tư số 18/2025/TT-BCT, ngày 13/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số quy định tại các Thông tư quy định về kinh doanh xăng dầu.

Từ ngày 29/4/2026, các doanh nghiệp sẽ tự điều chỉnh giá bán lẻ dầu hỏa, Nhà nước không điều hành giá bán mặt hàng này. (Ảnh minh họa).

Giải thích thêm về nội dung này, bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, việc bãi bỏ cụm từ “dầu hỏa” có nghĩa là không đưa mặt hàng này vào điều hành giá thường kỳ và bất thường.

“Từ ngày 29/4, doanh nghiệp sẽ tự điều chỉnh giá bán mặt hàng này theo thị trường. Hiện có một số mặt hàng không mang tính phổ biến và các doanh nghiệp đang tính giá. Chẳng hạn như xăng RON95-V, xăng RON95-VII - các loại xăng cao cấp - thị trường ít sử dụng thì doanh nghiệp nhập về bán nhưng Nhà nước không điều hành mà doanh nghiệp tự cân đối đưa ra giá bán. Vì thế, Bộ Công Thương ban hành nghị định này để doanh nghiệp tự điều hành giá bán dầu hỏa, vì dầu hỏa chỉ chiếm 0,1% trong tổng tiêu thụ các sản phẩm xăng dầu”, bà Hiền nói.

Dầu hỏa là một loại chất lỏng được chế tạo từ dầu mỏ, không màu và có mùi đặc trưng, được sử dụng làm chất đốt trong sinh hoạt, thắp đèn và làm dung môi công nghiệp. Dầu hỏa cũng được sử dụng làm nhiên liệu cho máy bay phản lực và tên lửa.

Trong tự nhiên, dầu hỏa thu được nhờ quá trình chưng cất dầu mỏ ở nhiệt độ trong khoảng từ 150 đến 275°C. Hiện tại, dầu hỏa đã trở thành nguyên liệu cháy quan trọng hàng đầu trên thế giới. Nó được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau.

Hiện giá bán dầu hỏa được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) niêm yết ở mức 32.100 đồng/lít tại vùng 1 và 32.740 đồng/lít ở vùng 2.