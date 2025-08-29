Bộ Công an chỉ rõ thủ đoạn lừa đảo liên quan nhận 100.000 đồng dịp 2/9

(VTC News) -

Theo Cục Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an, Chính phủ vừa công bố chính sách tặng quà 100.000 đồng cho mỗi người dân nhân dịp Quốc khánh 2/9, nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng thông tin này để thực hiện các hành vi lừa đảo tinh vi.

Trước tình hình đó, công an các xã, phường đã phát đi thông tin cảnh báo.

Cụ thể, thủ đoạn lừa đảo phổ biến gồm: Gửi tin nhắn hoặc đường link giả mạo với nội dung “nhận quà tặng 100.000 đồng”, “điền thông tin để nhận tiền”, “cài đặt VNeID để nhận quà”; giả mạo cán bộ, công an, ngân hàng gọi điện yêu cầu cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản hoặc chuyển tiền để “xác thực”; lập fanpage, website giả danh cơ quan chức năng nhằm thu thập dữ liệu cá nhân.

Cục C06 lưu ý người dân cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo cài đặt VNeID để nhận quà.

Cơ quan công an lưu ý người dân: Mọi chính sách hỗ trợ của Chính phủ đều được thực hiện công khai, minh bạch, qua các kênh chính thống như UBND xã/phường, cơ quan nhà nước, hoặc hệ thống ngân hàng theo thông báo chính thức.

Người dân không cung cấp số tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào

Người dân không bấm vào đường link lạ, không tải ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Khi nhận được tin nhắn, cuộc gọi đáng ngờ, người dân hãy bình tĩnh kiểm chứng qua chính quyền địa phương hoặc liên hệ tổng đài ngân hàng để được hỗ trợ.

Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân hãy báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.

Hướng dẫn liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID với tài khoản ngân hàng

Người dân có thể nhanh chóng liên kết tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID và tài khoản Ngân hàng qua các bước đơn giản:

Bước 1. Mở ứng dụng VNeID (phiên bản mới nhất) và đăng nhập.

Bước 2. Chọn An sinh xã hội ➡️ Tài khoản hưởng an sinh xã hội.

Bước 3. Chọn ngân hàng liên kết.

Bước 4. Kiểm tra lại thông tin cá nhân và số tài khoản (Nhập thêm số Chứng minh nhân dân 9 số đã đăng ký với ngân hàng, nếu có).

Bước 5. Xác nhận ➡️ Gửi yêu cầu thành công.