Đóng

Mỗi người dân được tặng 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9

(VTC News) -

Mỗi người dân được tặng 100.000 đồng bằng tiền mặt nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chí Bảo
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới