Bình luận bịa đặt về lực lượng kiểm lâm, người đàn ông bị xử phạt

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an xã Nam Xuân vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Khắc Tr. (SN 1966, trú bản Phố Mới, xã Nam Xuân, tỉnh Thanh Hóa) với số tiền 10 triệu đồng về hành vi vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Trước đó, Công an xã Nam Xuân phát hiện trên mạng xã hội Facebook có bài viết về một số cán bộ kiểm lâm vừa bị khởi tố về tội nhận hối lộ của người buôn gỗ lậu. Dưới bài viết này, có một tài khoản bình luận với nội dung không có căn cứ, mang tính quy chụp, làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng kiểm lâm.

Cán bộ Công an xã Nam Xuân đang làm việc với ông Nguyễn Khắc Tr.

Sau khi xác minh, Công an xã Nam Xuân triệu tập ông Nguyễn Khắc Tr. đến làm việc. Tại đây ông Tr. thừa nhận là chủ tài khoản Facebook có bình luận trên với hàm ý là cán bộ kiểm lâm ở Quan Hoá (cũ) không trong sáng và rừng ở khu bảo tồn thiên nhiên đang bị chặt phá.

Tuy nhiên, những nội dung ông Tr. nêu không có tài liệu, không có căn cứ chứng minh và hoàn toàn là thông tin bịa đặt mang tính cá nhân, làm mất uy tín, gây ảnh hưởng đến hoạt động của lực lượng kiểm lâm.

Hành vi vi phạm của ông Nguyễn Khắc Tr. là bài học đắt giá đối với bản thân ông và cũng là bài học cảnh tỉnh cho những người dùng mạng xã hội. Hãy tỉnh táo nhận diện và phải có trách nhiệm đối với những thông tin, hình ảnh mà mình đăng tải, chia sẻ, bình luận trên các nền tảng mạng xã hội.