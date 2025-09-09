Bị CSGT xử lý, nhiều học sinh nói không đội mũ bảo hiểm vì nhà gần, sợ hỏng tóc

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, trong gần một giờ làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện hơn 10 học sinh vi phạm. Đa số đều không đội mũ bảo hiểm, nhiều em không mang theo giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe và phải liên hệ phụ huynh tới để làm việc.