Bị CSGT xử lý, nhiều học sinh nói không đội mũ bảo hiểm vì nhà gần, sợ hỏng tóc

Sáng 9/9, trên tuyến phố Vũ Trọng Phụng (phường Thanh Xuân, Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông số 7 phối hợp cùng Công an phường Thanh Xuân tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trước giờ học sinh vào lớp. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch tăng cường kiểm soát đầu năm học mới, nhằm chấn chỉnh tình trạng học sinh điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm hay chở quá số người quy định.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, trong gần một giờ làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện hơn 10 học sinh vi phạm. Đa số đều không đội mũ bảo hiểm, nhiều em không mang theo giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe và phải liên hệ phụ huynh tới để làm việc.
Đáng chú ý, nhiều học sinh khi thấy CSGT liền tăng tốc, lạng lách hòng né tránh.
Có trường hợp khi đang lạng lách với tốc độ cao, chiếc xe loạng choạng, chao đảo rồi ngã ngay trước cổng trường.
Các cán bộ CSGT ghi nhận nhiều lý do được học sinh đưa ra để biện minh cho hành vi vi phạm như: Nhà ở gần nên không cần đội mũ, đội mũ sợ hỏng tóc, hoặc thẳng thắn thừa nhận “thấy bạn không đội nên cũng làm theo”.
Một số em cho biết thường cởi mũ ngay khi gần đến trường cho “thoáng đầu”.
Không ít trường hợp còn tháo biển kiểm soát xe để tránh bị nhận diện, hoặc cố tình lạng lách, đánh võng qua khu vực có lực lượng làm nhiệm vụ.
Theo ghi nhận, so với trước đây, tình trạng học sinh vi phạm giao thông đã giảm, song những hành vi nguy hiểm như đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, chở quá số người, không đội mũ bảo hiểm… vẫn còn xảy ra.
Để ngăn chặn tình trạng này, Phòng CSGT Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục duy trì mô hình “cổng trường an toàn giao thông”, tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm, đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhà trường và chính quyền địa phương.
Cùng với đó, việc giáo dục pháp luật về an toàn giao thông sẽ được đưa thành nội dung trọng tâm trong rèn luyện học sinh.