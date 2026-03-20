Bệnh viện Nhi Đồng 1 thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên

Bệnh nhi K.T. P. (14 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) có tiền sử khỏe mạnh, sinh thường đủ tháng với cân nặng lúc sinh 3,4 kg. Tuy nhiên, vào tháng 6/2025, em bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bất thường như phù mặt, bầm da rải rác và lượng nước tiểu giảm còn 400 - 500 ml mỗi ngày.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, em được chẩn đoán mắc bệnh thận mạn giai đoạn cuối. Sau đó, bệnh nhi được đặt catheter tĩnh mạch cổ trái để chạy thận nhân tạo cấp cứu. Đến tháng 10/2025, em được phẫu thuật đặt catheter lọc màng bụng và duy trì lọc màng bụng chu kỳ cho đến thời điểm ghép thận.

Các bác sĩ thực hiện ca ghép thận đầu tiên tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM). (Ảnh: BVCC)

Trước tình trạng bệnh ngày càng tiến triển nặng, mẹ của bệnh nhi quyết định hiến thận cứu con. Sau khi được thăm khám và sàng lọc kỹ lưỡng, các bác sĩ xác định mẹ bệnh nhi đủ điều kiện sức khỏe để hiến thận, dù trước đó từng có dấu hiệu lao tiềm ẩn nhưng đã được điều trị ổn định.

BS.CKII Nguyễn Đức Quang, Trưởng khoa Thận nội tiết Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết: “Ca ghép thận được hội chẩn liên viện với kíp ghép thận Bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 27/2/2026 và tiếp tục hội chẩn với phẫu thuật viên chính vào 4/3/2026. Toàn bộ kế hoạch ghép được chuẩn bị kỹ lưỡng với sự tham gia của nhiều chuyên khoa như gây mê hồi sức, ngoại thận - tiết niệu, hồi sức ngoại, thận - nội tiết, chẩn đoán hình ảnh, dược, xét nghiệm, ngân hàng máu và kiểm soát nhiễm khuẩn”.

Ngày 5/3/2026, ca phẫu thuật chính thức diễn ra. Người nhận được đưa vào phòng mổ lúc 10h, bắt đầu ghép lúc 13h và kết thúc lúc 16h30, có truyền 6 đơn vị tiểu cầu đậm đặc trong quá trình phẫu thuật.

Ê- kíp hội chẩn trước khi thực hiện ca phẫu thuật. (Ảnh: BVCC)

Theo PGS.TS.BS Thái Minh Sâm, Trưởng khoa Ngoại tiết niệu, Bệnh viện Chợ Rẫy: “Trường hợp này là một ca khó do đặc điểm giải phẫu mạch máu của thận hiến có nhiều biến thể. Tuy nhiên, nhờ kinh nghiệm và trình độ chuyên môn, ê-kíp phẫu thuật đã xử lý thành công, đảm bảo chức năng thận ghép hoạt động tốt. Thành công này cho thấy trình độ kỹ thuật ghép tạng tại Việt Nam hiện nay không thua kém các nước trong khu vực và đang từng bước tiệm cận với thế giới”.

Sau mổ, người mẹ hồi phục tốt, được theo dõi tại khoa Hồi sức ngoại trong 1 ngày và xuất viện sau khoảng một tuần. Trong khi đó, bệnh nhi được chăm sóc tích cực tại phòng cách ly hồi sức và tiếp tục theo dõi tại khoa Thận – Nội tiết. Các chỉ số chức năng thận sau ghép cải thiện rõ rệt.

Đến ngày 16/3, bệnh nhi được xuất viện trong tình trạng ổn định, đánh dấu thành công của ca ghép thận. Đây cũng là ca ghép thận đầu tiên được thực hiện thành công tại Bệnh viện Nhi Đồng 1.

"Việc chuẩn bị cho ca ghép thận được thực hiện chu đáo, thận trọng từ nhân lực đến trang thiết bị. Đội ngũ y bác sĩ không chỉ được đào tạo chuyên sâu mà còn được cử đi học tập tại các trung tâm lớn để tiếp cận đầy đủ các kỹ thuật phẫu thuật và hồi sức hiện đại. Sự phối hợp đồng bộ giữa ban lãnh đạo bệnh viện và các khoa, phòng đã tạo nên một hệ thống vận hành hiệu quả, góp phần quan trọng vào thành công của ca ghép. Thành công này cũng chính là bước đệm để chúng tôi hướng tới những ca ghép thận tiếp theo trong tương lai”, TS.BS Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết.