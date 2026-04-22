Bể nước ngầm nên dùng inox hay xây truyền thống?

Bể nước ngầm là hạng mục quan trọng trong mỗi công trình nhà ở, thường được đặt dưới nền nhà hoặc sân, có chức năng lưu trữ nước sinh hoạt, đảm bảo nguồn cung ổn định khi mất nước hoặc áp lực yếu. Đây cũng là “trạm trung chuyển” trước khi nước được bơm lên bồn chứa trên mái. Việc lựa chọn loại bể phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chi phí xây dựng ban đầu mà còn quyết định độ an toàn, vệ sinh và độ bền lâu dài.

Bể nước ngầm inox

Ưu điểm dễ nhận thấy của bể nước ngầm inox là độ bền cao, chống thấm tuyệt đối và ít bị ảnh hưởng nếu nền đất có sự sụt lún nhẹ.Do sản xuất sẵn từ vật liệu thép không gỉ, bề inox có bề mặt trơn nhẵn, hạn chế tối đa việc bám cặn, rong rêu hay vi khuẩn phát triển. Nhờ đó, chất lượng nước được đảm bảo hơn so với bể xây nếu không chống thấm tốt.

Bên cạnh đó, bể inox không cần xây dựng phức tạp, chỉ cần đào hố, đặt bể và đấu nối hệ thống ống nước. Do đó, thời gian thi công nhanh, phù hợp với những công trình cần hoàn thiện gấp.

Bể nước ngầm inox là thiết bị dự trữ nước phổ biến hiện nay. (Ảnh: Hoangkimexim)

Bể inox thường có thiết kế nắp mở thuận tiện, giúp việc vệ sinh định kỳ đơn giản, không tốn nhiều công sức.

Tuy nhiên, so với bể xây, bể inox có giá thành cao hơn, đặc biệt với dung tích lớn. Đây là yếu tố khiến nhiều gia đình cân nhắc. Hơn nữa, bể inox sản xuất theo kích thước tiêu chuẩn, khó tùy biến theo diện tích thực tế. Nếu không gian hẹp hoặc cần dung tích đặc biệt, việc lựa chọn có thể bị hạn chế.

Bể nước ngầm xây truyền thống

Bể xây sử dụng vật liệu phổ biến như gạch, bê tông nên chi phí thấp hơn đáng kể so với bể inox, đặc biệt với dung tích lớn. Bên cạnh đó, gia chủ có thể tùy chỉnh dung tích, hình dạng bể theo diện tích thực tế và nhu cầu sử dụng. Điều này phù hợp với những ngôi nhà có không gian đặc thù.

Dù vậy, nếu thi công không đảm bảo hoặc chống thấm kém, bể xây dễ bị rò rỉ, gây thất thoát nước và ảnh hưởng đến nền móng công trình.

Bể nước ngầm xây truyền thống. (Ảnh: Xây Dựng Nhà Việt Group)

Bề mặt bể xây thường thô ráp, nếu không xử lý kỹ sẽ tạo điều kiện cho vi sinh vật phát triển, làm giảm chất lượng nước.

Mặt khác, do nằm cố định và không có thiết kế tối ưu cho việc mở nắp, việc vệ sinh bể xây thường tốn công sức hơn so với bể inox.

Nên chọn bể nước ngầm inox hay xây truyền thống?

Theo các kiến trúc sư, không có câu trả lời tuyệt đối cho mọi trường hợp, bởi lựa chọn phụ thuộc vào nhu cầu và điều kiện cụ thể. Bể inox hay xây truyền thống đều có những ưu điểm riêng, quan trọng là phù hợp với điều kiện thực tế của ngôi nhà.

Nếu ưu tiên sự sạch sẽ, tiện lợi, thi công nhanh và có ngân sách tốt, nên chọn bể inox. Đây là lựa chọn phù hợp với nhà phố hiện đại, diện tích vừa phải.

Trái lại, nếu cần dung tích lớn, muốn tiết kiệm chi phí và có đội thi công uy tín đảm bảo chống thấm tốt, có thể chọn bể xây truyền thống.

Các chuyên gia lưu ý, dù bể inox hay xây, cần đảm bảo vị trí đặt bể hợp lý, tránh ảnh hưởng kết cấu móng. Việc thi công cần đúng kỹ thuật, đặc biệt với bể xây.