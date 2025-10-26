Bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND và 2 Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP Hải Phòng cho ý kiến, thống nhất cao và bầu ông Đào Trọng Đức, Chánh Văn phòng Thành ủy Hải Phòng giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Lê Trung Kiên, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng và ông Vũ Tiến Phụng, Giám đốc Sở Nội vụ Hải Phòng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 30 (kỳ họp chuyên đề) vào chiều 26/10.

Cũng tại kỳ họp lần này, HĐND TP Hải Phòng đã xem xét, thảo luận và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, như: Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021 - 2025; Quy định chính sách phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2025 - 2030; Quy định nội dung, mức, thời gian, tiêu chí và đối tượng được hưởng ưu đãi về đất đai đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố…

Trong đó có nhiều nội dung quan trọng nhằm kịp thời cụ thể hóa các cơ chế, chính sách thí điểm cho Hải Phòng tại Nghị quyết số 226 của Quốc hội; hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng; ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng và ông Lê Văn Hiệu, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng chúc mừng các tân Phó Chủ tịch HĐND và Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Lê Văn Hiệu - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng cho biết sau gần 4 tháng hợp nhất và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, TP Hải Phòng đã có không gian phát triển mới, động lực mới với nhiều cơ hội mới để phát triển nhanh và bền vững; tiếp tục xây dựng bộ máy chính quyền thực sự tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao hơn nữa chất lượng đời sống của nhân dân.

Thời điểm này là giai đoạn “nước rút”, có ý nghĩa quyết định để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và cả giai đoạn 2021 - 2025.

Do vậy, để các nghị quyết của HĐND thành phố sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu lực và hiệu quả, ông Lê Văn Hiệu đề nghị, ngay sau kỳ họp, UBND TP Hải Phòng chỉ đạo các cấp, các ngành, đặc biệt là người đứng đầu, khẩn trương triển khai các Nghị quyết vừa được HĐND thành phố thông qua.

Đồng thời, cần phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong hành động; bám sát các nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm để rà soát, dự báo và đánh giá khả năng hoàn thành các mục tiêu của từng lĩnh vực.

Trên cơ sở đó, chủ động đề ra biện pháp phù hợp, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ hiệu quả; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Các cấp, các ngành thành phố cần tập trung triển khai các nghị quyết cụ thể hóa Nghị quyết số 226 của Quốc hội - những cơ chế, chính sách đặc thù, có ý nghĩa quan trọng và tác động trực tiếp đến sự phát triển của thành phố, được cử tri và nhân dân quan tâm.