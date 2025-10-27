Bắt thanh niên cướp túi xách của người phụ nữ khuyết tật bán vé số

(VTC News) -

Ngày 27/10, lãnh đạo Công an phường Quy Nhơn (Gia Lai) thông tin, lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Hữu Đức (SN 2002, trú tại phường Quy Nhơn Đông) về hành vi cướp giật tài sản.

Nguyễn Hữu Đức có hành vi cướp giật túi xách của một người phụ nữ khuyết tật, bán vé số. Bên trong túi xách là toàn bộ tài sản mà người bán vé số có được.

Thanh niên Nguyễn Hữu Đức tại cơ quan công an,

Trước đó khoảng 0h ngày 25/10, bà Dư Thị Minh (SN 1971, trú phường Quy Nhơn) điều khiển xe ba bánh dành cho người khuyết tật lưu thông trên đường Trần Cao Vân, phường Quy Nhơn.

Lúc này, Đức điều khiển xe Exciter dừng lại giả vờ mua vé số rồi giật túi xách của bà Minh. Bên trong túi xách chứa điện thoại, giấy tờ tùy thân, 460 tờ vé số và 2,5 triệu đồng tiền mặt, tổng trị giá hơn 7 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Quy Nhơn đã khoanh vùng, trích xuất camera an ninh dọc tuyến Trần Cao Vân và các khu dân cư lân cận, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) xác định nghi phạm.

Đến khoảng 2h sáng 27/10, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Hữu Đức. Tại cơ quan Công an, Đức khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện Công an phường Quy Nhơn đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc.