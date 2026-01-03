Bắt nhóm giả 'cò lúa' ở An Giang lừa thương lái hơn 3,3 tỷ đồng tiền cọc

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố 11 bị can (từ 29 đến 67 tuổi) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong số này, 8 người bị tạm giam, 2 người bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, bị can còn lại đang chấp hành án trong một vụ án khác.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào cuối năm 2023, mặc dù không có đất canh tác, nhóm của Danh Quanh (46 tuổi, ngụ xã Hòn Đất, tỉnh An Giang) nhận thấy giá lúa tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long liên tục tăng cao, nhiều thương lái có nhu cầu thu mua số lượng lớn để phục vụ các hợp đồng xuất khẩu. Lợi dụng tâm lý này, các đối tượng đã bàn bạc, lên kế hoạch lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền cọc.

Các bị can tại cơ quan điều tra.

Quanh đóng vai trò “cò” lúa, còn các đối tượng khác giả làm chủ ruộng. Nhóm này dẫn thương lái đến những thửa ruộng không thuộc quyền sở hữu của mình, thậm chí là ruộng của người dân khác, rồi ký kết các hợp đồng mua bán lúa. Tin tưởng vào hình thức giao dịch quen thuộc tại địa phương, nhiều thương lái đã đồng ý đặt cọc trước số tiền lớn.

Trong khoảng thời gian từ tháng 12/2023 đến tháng 1/2024, nhóm đối tượng đã thực hiện trót lọt nhiều vụ giao dịch giả, chiếm đoạt tổng cộng hơn 3,3 tỷ đồng tiền đặt cọc. Sau khi nhận tiền, các đối tượng nhanh chóng chia nhau tiêu xài cá nhân.

Khi đến thời điểm thu hoạch nhưng không nhận được lúa như cam kết, các thương lái phát hiện bị lừa và gửi đơn trình báo cơ quan công an.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, song Danh Quanh đã bỏ trốn khỏi địa phương nên bị phát lệnh truy tìm và truy nã.

Đầu tháng 8/2025, Quanh ra đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội cùng các đồng phạm.

Theo cơ quan điều tra, “cò” lúa là hình thức trung gian mua bán khá phổ biến ở miền Tây. Do nhiều thương lái đến từ tỉnh khác, khó xác định chủ ruộng, việc giao dịch thường thông qua người địa phương.

Tuy nhiên, chính kẽ hở này đã bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo, gây thiệt hại lớn về tài sản và làm mất niềm tin trong hoạt động mua bán nông sản.