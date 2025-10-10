Bắt người đàn ông sát hại em họ vì nghi bị 'bỏ bùa'

(VTC News) -

Công an tỉnh Cao Bằng thông tin, vụ án mạng nghiêm trọng này xảy ra tại xã Phan Thanh vào chiều 9/10. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30, Công an xã Phan Thanh nhận được tin báo của người dân về án mạng tại nhà Phùng Vần Cản (sinh năm 1981, trú tại xóm Lũng Cam).

Đại tá Sầm Minh Hồ, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra vụ án. (Ảnh: Công an Cao Bằng).

Nạn nhân - anh P.V.K. (sinh năm 1997, cùng trú tại xóm Lũng Cam) - tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an xã Phan Thanh và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng triển khai lực lượng, xác minh, truy bắt nghi phạm, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập các chứng cứ, tài liệu liên quan.

Đến khoảng 17h30 cùng ngày, công an phát hiện nơi ẩn náu của Phùng Vần Cản và bắt giữ người này. Tại cơ quan điều tra, Cản khai, do nghi ngờ em họ bỏ bùa mình nên khi thấy anh đi qua trước cửa nhà, Cản dùng hung khí tấn công khiến nạn nhân thiệt mạng.