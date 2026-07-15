Bất động sản trị liệu: Thera Home và lối đi khác biệt tại Việt Nam

(VTC News) -

Khi người mua bắt đầu đặt ra những câu hỏi khác

Một vị trí thuận tiện, môi trường sống trong lành hay mật độ cây xanh lớn vẫn luôn là những tiêu chí quan trọng khi lựa chọn bất động sản.

Tuy nhiên, cùng với nhận thức ngày càng cao về sức khỏe, người mua bắt đầu đặt ra những câu hỏi sâu hơn: Một không gian nhiều cây xanh đã đủ tạo nên một ngôi nhà khỏe mạnh? Một căn hộ có gym, spa hay bể bơi đã thực sự giúp cư dân sống khỏe mỗi ngày?

Thay vì chỉ quan tâm đến môi trường bên ngoài, người mua ngày càng chú ý đến chất lượng không khí, nguồn nước, ánh sáng theo nhịp sinh học, vật liệu hoàn thiện và khả năng hỗ trợ phục hồi thể chất, tinh thần ngay trong chính không gian sống.

Người mua ưu tiên không gian sống có khả năng chăm sóc sức khỏe ngay từ trong căn hộ.

Xu hướng này đang thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản chăm sóc sức khỏe toàn cầu. Theo GlobeNewswire, quy mô thị trường Wellness Real Estate đạt 463,24 tỷ USD năm 2024 và dự kiến tăng lên 944,11 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) 12,6% - cao gấp khoảng bốn lần tốc độ tăng trưởng GDP toàn cầu.

Không chỉ tăng trưởng về quy mô, cách nhìn về giá trị bất động sản cũng thay đổi. Báo cáo Mid-Year Luxury Outlook 2026 của Sotheby's International Realty cho biết người mua nhà cao cấp ngày càng coi bất động sản là một "tài sản sức khỏe".

Những ngôi nhà tích hợp các giải pháp chăm sóc sức khỏe chuyên sâu có thể bán lại cao hơn 10-25% so với sản phẩm thông thường. Điều này cho thấy wellness không còn dừng ở cảnh quan hay tiện ích, mà được tích hợp từ thiết kế, vật liệu, công nghệ vận hành đến hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Ba trụ cột cốt lõi định hình triết lý "sống trị liệu mỗi ngày"

Trong bối cảnh đó, dòng sản phẩm Thera Home (Thanh Thủy, Phú Thọ) của Tập đoàn Onsen Fuji đã lựa chọn một hướng đi khác biệt. Thay vì bổ sung các tiện ích chăm sóc sức khỏe, dự án phát triển theo triết lý "sống trị liệu mỗi ngày", lấy sức khỏe làm trung tâm của không gian sống, dựa trên ba trụ cột.

Trụ cột đầu tiên là trị liệu bằng tự nhiên, kiến tạo môi trường sống hỗ trợ phục hồi sức khỏe với hệ thống lọc không khí ion âm, máy lọc nước ion kiềm, đèn quang trị liệu (Circadian Lighting), vật liệu kháng khuẩn, ban công đón sáng cùng nguồn khoáng nóng Thanh Thủy dẫn trực tiếp vào bồn tắm riêng từng căn hộ, giúp tái tạo năng lượng và cân bằng thể chất.

Thera Home phát triển theo triết lý "Home for Healing", tích hợp các giải pháp trị liệu vào không gian sống.

Trụ cột thứ hai là trị liệu bằng y học, với hệ thống chăm sóc sức khỏe vận hành 24/7 gồm bác sĩ, điều dưỡng thường trực, phòng khám chuyên sâu, nút bấm khẩn cấp tại căn hộ cùng các tiện ích như Thera Healthcare Center, Detox Lab, Oxy Healing Lounge và nhà hàng thực dưỡng. Mô hình này đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần cư dân hơn, thay vì chỉ xuất hiện khi phát sinh nhu cầu khám chữa bệnh.

Trụ cột cuối cùng là trị liệu tinh thần, thông qua hệ thống phòng trị liệu âm thanh, phòng cách âm sâu, phòng xông khoáng nóng, phòng xung điện trị liệu, vườn thiền chuông gió và các không gian tĩnh, góp phần giảm căng thẳng, cải thiện chất lượng nghỉ ngơi và cân bằng cảm xúc. Qua đó, trọng tâm được chuyển từ "chữa bệnh khi phát sinh" sang "chủ động chăm sóc sức khỏe" trong đời sống thường nhật.

Thiết lập một thước đo mới cho bất động sản chăm sóc sức khỏe

Việc tích hợp các giải pháp trị liệu, y tế và công nghệ chăm sóc sức khỏe ngay từ thiết kế giúp Thera Home được định vị là dòng căn hộ trị liệu đầu tiên tại Việt Nam tích hợp chăm sóc y tế 24/7 tại gia.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư của các gia đình đa thế hệ hay nhóm khách hàng ưu tiên sức khỏe, mô hình này còn mở ra dư địa phát triển cho phân khúc lưu trú trị liệu đang tăng trưởng nhanh nhưng còn thiếu nguồn cung tại Việt Nam.

Nằm trong quần thể nghỉ dưỡng khoáng nóng Lynntimes Thanh Thủy, cách Hà Nội khoảng hơn 60 phút di chuyển, Thera Home có điều kiện khai thác đồng thời nhu cầu ở, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe.

Phối cảnh Thera Home - căn hộ trị liệu có chăm sóc y tế 24/7.

Khi các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe ngày càng được quan tâm, giá trị của một ngôi nhà sẽ không chỉ được đo bằng vị trí hay mức độ sang trọng, mà còn ở khả năng bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ phục hồi và nâng cao chất lượng sống.

Ở góc độ đó, Thera Home không chỉ giới thiệu một dòng sản phẩm mới mà còn gợi mở một cách tiếp cận mới cho thị trường bất động sản Việt Nam: đưa trị liệu trở thành một phần của chính không gian sống.