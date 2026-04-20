Bất động sản khoáng nóng có thể hút vốn đầu tư

(VTC News) -

Thông điệp "tạo giá trị thật, sản phẩm thật, pháp lý chuẩn đáp ứng nhu cầu thật" sẽ là "kim chỉ nam" hành động của các nhà đầu tư. Thị trường đang trải qua cuộc thanh lọc mạnh mẽ, nơi pháp lý minh bạch và sản phẩm thực tiễn trở thành điều kiện tiên quyết, hạ tầng kết nối và nhu cầu ở/kinh doanh thực tế để tồn tại và phát triển bền vững.

Hành vi nhà đầu tư cũng đang thay đổi rõ rệt. Thay vì tìm kiếm các tài sản “để đó chờ tăng giá”, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển về những sản phẩm có khả năng khai thác và tạo dòng tiền ngay từ khi sở hữu.

Trong bức tranh mới, các dự án ven đô phía Đông đang nổi lên với cách tiếp cận khác biệt: không áp đặt phát triển lên quỹ đất, mà kiến tạo dựa trên địa hình và hệ sinh thái sẵn có. Những khu đô thị nghỉ dưỡng được phát triển trên nền địa hình tự nhiên, với cảnh quan phân tầng và tầm nhìn mở đa chiều, mang đến trải nghiệm không gian mà các khu đô thị truyền thống khó có được.

Onsen Retreat Hưng Yên - Lời giải cho bài toán an cư và đầu tư

Tọa lạc tại xã Diên Hà, dự án có quy mô lên tới 48ha, cách trung tâm Hà Nội 90 phút di chuyển bằng cao tốc. Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên kiến tạo hệ sinh thái được đầu tư đồng bộ, nơi trải nghiệm văn hóa, giải trí và nghỉ dưỡng được tái hiện trọn vẹn trong cùng một không gian sống. Sự xuất hiện của dự án không chỉ giải cơn khát tiện ích mà còn mở ra cơ hội kinh doanh cho thuê hấp dẫn.

Để hiện thực hóa bài toán kinh doanh cho nhà đầu tư, chủ đầu tư đã tung ra chính sách bán hàng đột phá, tối ưu hóa dòng vốn. Cụ thể, khách hàng có thể tiếp cận đòn bẩy tài chính mạnh mẽ với hạn mức vay lên tới 50% giá trị hợp đồng, giúp linh hoạt phân bổ nguồn vốn cá nhân. Đặc biệt, tiến độ thanh toán bằng vốn tự có được chia nhỏ kỷ lục: 36 đợt cho căn hộ cao tầng (chỉ 2%/đợt) và 26 đợt cho thấp tầng (chỉ 3%/đợt). Điều này giúp áp lực tài chính được dàn trải, biến việc sở hữu bất động sản hạng sang trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư có tiềm lực còn hưởng lợi thế kép với mức chiết khấu lên đến 10% khi thanh toán sớm 70% GTHĐ và chiết khấu thêm 5% khi sở hữu từ căn thứ 02. Điểm mấu chốt tạo nên sức hút "chắc thắng" chính là mô hình chia sẻ doanh thu 50/50 giữa khách hàng và chủ đầu tư.

Khi so sánh với bất động sản nội đô – nơi tỷ suất lợi nhuận cho thuê căn hộ thường chỉ dao động mức 3-4%/năm và chịu áp lực cạnh tranh lớn – thì Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên mang lại triển vọng vượt trội. Với khả năng vận hành chuyên nghiệp từ Lynntimes Hospitality Management, nhà đầu tư không cần tự quản lý vẫn nhận về dòng tiền ổn định từ việc cho thuê lưu trú và dịch vụ trị liệu, đảm bảo lợi nhuận ròng hàng tháng cao hơn đáng kể so với việc gửi tiết kiệm hay cho thuê nhà phố nội thành.

Hệ sinh thái đa trải nghiệm: Sống, giải trí, nghỉ dưỡng và đầu trong cùng một tọa độ.

Mỗi căn hộ tích hợp các tiện ích chăm sóc sức khỏe như hệ thống lọc không khí ion âm, bể khoáng nóng tại gia, đèn quang trị liệu, nội thất công thái học và hệ thống hỗ trợ y tế 24/7. Bên cạnh đó, khu phố thương mại Korea Street mang đến một lớp trải nghiệm văn hóa – giải trí đặc sắc, góp phần gia tăng sức hút điểm đến và kéo dài thời gian lưu trú.

Dự án Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên khu thương mại.

Yếu tố khoáng nóng và trị liệu đang trở thành “trục giá trị” mới của dự án. Không chỉ đóng vai trò cảnh quan, hệ tiện ích này còn góp phần hình thành vi khí hậu riêng, nâng cao chất lượng sống và tạo lợi thế cạnh tranh trong khai thác vận hành.

Trên nền tảng đó, bài toán đầu tư được mở rộng từ sở hữu tài sản sang khai thác dòng tiền. Khi được vận hành bởi đơn vị chuyên nghiệp, nguồn thu không chỉ đến từ lưu trú, mà còn từ toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ như trị liệu, F&B và giải trí. Điều này giúp tối ưu công suất khai thác và gia tăng hiệu quả tài chính.

Với mô hình này, nhà đầu tư có thể kỳ vọng kép: vừa có dòng tiền ổn định trong quá trình vận hành, vừa hưởng lợi từ tiềm năng tăng giá tài sản trong trung và dài hạn. Đồng thời, cơ chế chia sẻ doanh thu 50/50 góp phần minh bạch hóa dòng tiền, giúp nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận và kiểm soát hiệu quả đầu tư, sử dụng dịch vụ Ohayo Onsen & Spa miễn phí tương ứng với từng chương trình.

Với sự đầu tư bài bản, dự án hứa hẹn xác lập vị thế là tâm điểm giao thương và nghỉ dưỡng đẳng cấp, trở thành niềm kiêu hãnh mới làm thay đổi diện mạo du lịch – kinh tế của cả khu vực Đông Bắc Bộ.