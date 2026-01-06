Bắt 2 người đàn ông tàng trữ, lưu hành tiền USD giả

(VTC News) -

Ngày 6/1, Công an TP Đà Nẵng cho biết Cơ quan An ninh điều tra vừa phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao điều tra, phá thành công vụ án “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”, đồng thời làm rõ hành vi liên quan đến ma túy của các đối tượng.

Để có tiền mua ma túy, các đối tượng đã mua tiền giả rồi đem đi tiêu thụ.(Ảnh: C.A)

Theo hồ sơ vụ việc, thời điểm giữa tháng 12/2025, từ tin báo của một chủ cửa hàng trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn về việc một đối tượng sử dụng tờ tiền mệnh giá 100 USD giả để thanh toán. Cơ quan An ninh điều tra nhanh chóng phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác minh, làm rõ 2 đối tượng thực hiện hành vi là Võ Quốc Hòa (SN 1991) và Lê Xuân Cương (SN 1991, cùng trú tại TP Đà Nẵng).

Kết quả điều tra xác định, do nghiện ma túy, Lê Xuân Cương đã mua 100 tờ tiền giả mệnh giá 100 USD qua sàn thương mại điện tử, sau đó cùng Võ Quốc Hòa lên kế hoạch tiêu thụ tại các cửa hàng nhỏ vào thời điểm rạng sáng để tránh bị phát hiện.

Từ ngày 14 đến 17/12/2025, các đối tượng đã 4 lần lưu hành tiền giả trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn, thu lợi khoảng 8,5 triệu đồng để mua ma túy.

Ngày 23/12/2025, Cơ quan An ninh điều tra phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ hai đối tượng, khám xét nơi ở, thu giữ 63 tờ tiền giả mệnh giá 100 USD.

Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Xuân Cương và Võ Quốc Hòa về hành vi “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Trong quá trình theo dõi, đấu tranh từ ngày 18 đến 23/12/2025, cơ quan chức năng phát hiện các đối tượng trong vụ lưu hành tiền giả có biểu hiện liên quan đến ma túy.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Võ Quốc Hòa, lực lượng chức năng thu giữ 1 gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá, 1 cân tiểu ly và các dụng cụ sử dụng ma túy. Kết quả test nhanh xác định Hòa dương tính với ma túy đá.

Số tiền giả được mua trên mạng. (Ảnh: C.A)

Đấu tranh khai thác, Võ Quốc Hòa khai nhận đã cùng Nguyễn Ngọc Huy (SN 2000, trú TP Đà Nẵng) sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng vào ngày 22/12/2025.

Làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Ngọc Huy thừa nhận hành vi sử dụng ma túy; đối tượng đang thuộc diện quản lý sau cai nghiện và đã được bàn giao cho Công an phường An Hải xử lý.

Ngoài ra, kết quả test nhanh cũng xác định Lê Xuân Cương dương tính với ma túy đá.