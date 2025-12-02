Bắt 2 cán bộ thuế tỉnh Bắc Ninh vòi doanh nghiệp 4,3 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hoa, Trưởng Phòng Thanh tra - Kiểm tra 3; Nguyễn Thị Phương, Trưởng đoàn kiểm tra (trước đây thuộc Cục Thuế Bắc Giang, nay là Thuế tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi nhận hối lộ theo Khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh bắt bị can Nguyễn Thị Hoa (áo đen, đứng giữa).

Theo kết quả điều tra, ngày 23/8/2024, đoàn kiểm tra do Phương làm Trưởng đoàn, kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế tại Công ty H. Giám sát đoàn kiểm tra là Hoa. Trong quá trình làm việc, đoàn phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động kê khai thuế của doanh nghiệp.

Lợi dụng chức vụ và quyền hạn, Nguyễn Thị Hoa yêu cầu Công ty H. phải chi “một khoản lớn” để đoàn kiểm tra bỏ qua các vi phạm nghiêm trọng. Sau nhiều cuộc trao đổi trực tiếp, hai bên thống nhất số tiền 4,3 tỷ đồng.

Ngày 28 và 30/9/2024, đại diện Công ty H. hai lần giao đủ số tiền 4,3 tỷ đồng cho Hoa và Phương. Tại cơ quan điều tra, Hoa khai nhận trực tiếp nhận 2 tỷ đồng; 2,3 tỷ đồng còn lại do Phương nhận rồi chuyển lại cho Hoa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh bắt bị can Nguyễn Thị Phương (áo trắng).

Các quyết định tố tụng đối với hai bị can đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh phê chuẩn. Công an tỉnh Bắc Ninh đã thi hành lệnh bắt tạm giam theo quy định pháp luật.

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng nhằm làm rõ trách nhiệm của những người liên quan.