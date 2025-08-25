Đóng

Bão số 5 Kajiki: Sóng dữ nuốt chửng thuyền, xã ven biển gồng mình chống bão

(VTC News) -

Bão số 5 Kajiki đổ bộ Thanh Hóa - Hà Tĩnh, sóng lớn nhấn chìm thuyền cá, gây mưa lớn, mất điện, cùng nguy cơ lũ quét đe dọa người dân.

