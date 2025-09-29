Đóng

Bão số 10 Bualoi: Lũ trên các sông Hà Tĩnh vượt báo động 3, cảnh báo sạt lở đất

(VTC News) -

Bão số 10 Bualoi suy yếu, hoàn lưu tiếp tục gây mưa lớn, lũ trên các sông Hà Tĩnh vượt báo động 3 gây nguy cơ ngập úng lớn tại hạ lưu.

Hồng Thắm
