Bão số 10 Bualoi 'càn quét Hà Tĩnh: Nhà sập, tốc mái, mất điện diện rộng

(VTC News) -

Ghi nhận những thiệt hại ban đầu tại tỉnh Hà Tĩnh sau khi bão số 10 đổ bộ, nhiều nhà dân bị sập, tốc mái, cột điện ngã đổ.

Hoàng Minh
