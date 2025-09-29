+
++
Bão số 10 Bualoi 'càn quét Hà Tĩnh: Nhà sập, tốc mái, mất điện diện rộng
(VTC News) -
Ghi nhận những thiệt hại ban đầu tại tỉnh Hà Tĩnh sau khi bão số 10 đổ bộ, nhiều nhà dân bị sập, tốc mái, cột điện ngã đổ.
Hoàng Minh
Tin mới
13:51 29/09/2025
Reels
Những lưu ý để sạc pin điện thoại trên máy bay an toàn
13:50 29/09/2025
Khoa học - Công nghệ
Người dân Thanh Hóa bàng hoàng trong bão số 10 Bualoi
13:44 29/09/2025
VTC NEWS TV
Sau 1/10, tiền còn trong tài khoản ePass và VETC được xử lý thế nào?
13:38 29/09/2025
Tài chính
Mẹo xào khoai tây không bị nát
13:30 29/09/2025
Gia đình
Bão số 10 Bualoi 'càn quét' Thanh Hóa, phóng viên bị hất ngã giữa gió giật
13:27 29/09/2025
VTC NEWS TV
24 người chết và mất tích, 8 người mất liên lạc do bão Bualoi và mưa lũ
13:25 29/09/2025
Tin nóng
Người dân miền Trung oằn mình trong bão số 10 Bualoi, thiệt hại không ngừng tăng
13:21 29/09/2025
VTC NEWS TV
Tang thương sau bão Bualoi: 240 ngôi nhà đổ sập, 9 người chết ở Ninh Bình
12:56 29/09/2025
Tin nóng
Đề xuất Công an cấp tỉnh được thực hiện giám định pháp y thương tích
12:45 29/09/2025
Tin nóng
Quốc hội thông qua gần 50 luật, nghị quyết và làm công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ 10
12:43 29/09/2025
Chính trị
8 ngư dân Gia Lai mất liên lạc trên biển
12:30 29/09/2025
Đời sống
Tưởng bão số 10 đi qua, 13 thuyền viên trở lại tàu rồi gặp nạn
12:24 29/09/2025
VTC NEWS TV
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 30/9: Sư Tử lo toan, Xử Nữ tham vọng
12:23 29/09/2025
Lịch vạn niên
Bão số 10 làm 12 người ở Quảng Trị mất tích, gần 400 ngôi nhà sập, hư hỏng
12:22 29/09/2025
Tin nóng
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 30/9/2025: Hợi vượng phát, Tuất cảnh giác
12:22 29/09/2025
Lịch vạn niên
Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 10 tỉnh miền Trung sau bão số 10 Bualoi
12:09 29/09/2025
VTC NEWS TV
'Cuồng phong' Bualoi quét qua Nghệ An: Hàng loạt cây ngã đổ, mái tôn bay tứ tung
11:58 29/09/2025
VTC NEWS TV
Bão cuốn sập mái kho chứa than của Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II
11:54 29/09/2025
Tin nhanh 24h
Vàng thế giới vượt 3.800 USD/ounce, trong nước lần đầu đạt 136 triệu đồng/lượng
11:52 29/09/2025
Tin giá vàng
Israel nêu điều kiện miễn truy cứu trách nhiệm với Hamas
11:48 29/09/2025
Thời sự quốc tế
Xác định danh tính tài xế ngổ ngáo húc xe máy chờ đèn đỏ, dọa đạp nữ quân nhân
11:45 29/09/2025
Tin nóng
Cấp 'quota' nhập khẩu vàng cho các đơn vị trước ngày 15/12 hàng năm
11:44 29/09/2025
Đầu Tư
Bê bối nhập tịch cầu thủ Malaysia: Bộ trưởng nói 'một số bên đố kỵ'
11:43 29/09/2025
Bóng đá Việt Nam
Dự án mở rộng đường 1,6km ở TP.HCM đội vốn hơn 1.000 tỷ đồng
11:39 29/09/2025
Đầu Tư
Bão Bualoi quần thảo Hà Tĩnh suốt 12 giờ với sức gió mạnh nhất lịch sử
11:37 29/09/2025
Tin nóng
iPhone Air với iPhone 17 Series: Điểm nhấn thiết kế đột phá
11:30 29/09/2025
Sản phẩm
Mẹo xử lý kính trầy xước, mờ đục
11:30 29/09/2025
Gia đình
Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 30/9 và rạng sáng 1/10
11:23 29/09/2025
Cần biết
Nguyên nhân tài xế xe khách chèn ép, tạt đầu xe tải ở Vành đai 3 trên cao Hà Nội
11:21 29/09/2025
Tin nóng