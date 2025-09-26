Bảo hiểm chuyến đi: Giải pháp bảo vệ chủ phương tiện ePass trên mọi hành trình

(VTC News) -

Đặc biệt, sự tích hợp giữa các giải pháp tài chính số và bảo hiểm số mang lại sự tiện lợi, góp phần hình thành những trải nghiệm dịch vụ liền mạch và chủ động cho người dân trong mọi nhu cầu thường nhật.

Tiên phong trong xu hướng đó, Viettel Money - ứng dụng tài chính số thuộc Tập đoàn Viettel - ra mắt “Bảo hiểm chuyến đi” dành riêng cho người dùng ePass. Đây là sản phẩm bảo hiểm tự động đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng hạ tầng xử lý dữ liệu tốc độ cao và để khởi tạo hợp đồng chỉ trong tích tắc khi phương tiện qua trạm, giúp khách hàng được bảo vệ từ giây phút đầu tiên lăn bánh qua trạm.

Sản phẩm là thành quả hợp tác giữa Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel (đơn vị phát triển ứng dụng Viettel Money) và Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI), giúp bảo vệ lái xe và người ngồi trên xe khỏi các rủi ro tai nạn giao thông trong thời hạn bảo hiểm.

“Bảo hiểm chuyến đi” được đội ngũ Viettel Money cùng đối tác tiên phong phát triển dựa trên nghiên cứu nhu cầu khách hàng với khả năng tích hợp linh hoạt.

Hiện nay, “Bảo hiểm chuyến đi” được tích hợp trực tiếp vào dịch vụ “Xe qua trạm ePass” trên ứng dụng tài chính số Viettel Money. Đây được xem là giải pháp số hoá bảo hiểm giúp đáp ứng nhu cầu bảo vệ của người dùng khi di chuyển đường dài, với chi phí nhỏ và chỉ phát sinh đúng thời điểm cần bảo vệ.

Chỉ với một thao tác đăng ký dịch vụ “bảo hiểm tự động” trong mục “Xe qua trạm ePass” trên ứng dụng Viettel Money, mỗi lần xe đi qua trạm BOT bằng hình thức thu phí không dừng, hệ thống sẽ tự động phát hành hợp đồng bảo hiểm.

Theo đó, giá trị quyền lợi của “Bảo hiểm chuyến đi” lên đến 1 tỷ đồng chỉ với 3.000 đồng/lần đăng ký. Các khoản bảo hiểm hỗ trợ trong phạm vi rủi ro gồm Tử vong, Thương thật toàn bộ tĩnh viễn do tai nạn giao thông. Giá trị quyền lợi bảo hiểm tối đa/người: 200.000.000 đồng; tối đa/xe: 1.000.000.000 đồng.

Khách hàng cũng có thể tắt/mở chế độ bảo vệ bất kỳ lúc nào nếu không còn nhu cầu sử dụng. Đồng thời, hệ thống chỉ tạo duy nhất 01 hợp đồng bảo hiểm trong vòng 24 giờ, kể cả khi phương tiện di chuyển qua nhiều trạm thu phí, giúp người dùng kiểm soát hoàn toàn về quyền lợi và chi phí.

Đặc biệt, từ 4/8 đến 30/11/2025, khách hàng khi đăng ký bảo vệ tự động tại mục “Thanh toán phí không dừng ePass” trên ứng dụng Viettel Money sẽ được tặng miễn phí 1 hợp đồng bảo hiểm đầu tiên, giúp trải nghiệm thử nghiệm sản phẩm dễ dàng và an tâm hơn bao giờ hết.

Kể từ 1/10/2025, theo Nghị định 119/2024/NĐ-CP, các phương tiện giao thông bắt buộc phải chuyển đổi từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông định danh, đồng thời liên kết với phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đạt chuẩn.

Viettel Money là một trong những phương thức đầu tiên được ePass tích hợp để thực hiện yêu cầu này. Nhờ khả năng xử lý giao dịch dưới 200 mili-giây, Viettel Money đảm bảo mỗi lần thanh toán qua trạm đều nhanh chóng và đảm bảo an toàn bảo mật.

Việc ra mắt thêm tính năng “Bảo hiểm chuyến đi” thể hiện nỗ lực nâng cao trải nghiệm cho khách hàng ePass của đội ngũ Viettel Money. Đồng thời, sản phẩm này cũng là thành quả tiên phong của nền tảng trong việc phát triển sản phẩm đúng với nhu cầu thực tiễn của khách hàng, bắt kịp với những bước tiến chuyển đổi số giao thông.