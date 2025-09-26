Bão Bualoi khó lường với 3 kịch bản đổ bộ, người dân tuyệt đối không chủ quan

(VTC News) -

Chiều 26/9, ông Mai Văn Khiêm – Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão số 10 Bualoi diễn biến phức tạp khi tiến nhanh vào Biển Đông.

Lúc 13h cùng ngày, tâm bão đang ở khu vực miền Trung Philippines với sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 14. Chỉ trong vài giờ tới, bão Bualoi sẽ vượt qua Philippines, vào Biển Đông và bắt đầu gây ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết nước ta. Các điều kiện môi trường hiện tại như nhiệt độ mặt biển ấm tới 28-29 độ C, độ ẩm cao, ít gió đứt đều được đánh giá là thuận lợi để bão duy trì và gia tăng cường độ.

Khác với bão số 9 (Ragasa) vừa qua vốn đi qua đất liền nên suy yếu nhanh, bão Bualoi di chuyển hoàn toàn trên biển và không chịu tác động của khối không khí lạnh. Chính vì vậy, các chuyên gia nhận định bão có thể mạnh dần đều khi áp sát Hoàng Sa, thậm chí đạt cấp 13, giật cấp 15 hoặc cao hơn. Đáng lưu ý, thay vì suy yếu dần, cơn bão này có khả năng “càng vào gần bờ càng mạnh”.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão Bualoi sắp đi vào Biển Đông. (Nguồn: NCHMF)

Về quỹ đạo, hiện có ba kịch bản chính được các cơ quan khí tượng đưa ra. Thứ nhất, bão có thể men theo phía nam đảo Hải Nam (Trung Quốc) rồi hướng lên phía Bắc, gây mưa lớn chủ yếu tại đồng bằng và trung du Bắc Bộ.

Thứ hai, nếu giữ hướng đi thẳng vào Trung Trung Bộ, trọng tâm mưa bão sẽ dồn xuống Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng.

Và kịch bản thứ ba, cũng là khả năng cao nhất với xác suất 70-80% là bão Bualoi tiến thẳng vào khu vực Bắc Trung Bộ, kéo theo mưa lớn diện rộng từ Quảng Trị đến Thanh Hóa, đồng thời lan ra cả đồng bằng Bắc Bộ, thậm chí có thể ảnh hưởng đến vùng núi như Sơn La, Phú Thọ.

“Khoảng sáng ngày 29/9, bão có thể đổ bộ vào đất liền nước ta. Trước đó một ngày sẽ là thời điểm bão đạt cường độ mạnh nhất. Người dân cần hết sức lưu ý bởi trong mọi kịch bản, phạm vi tác động đều rất rộng và mưa bão lớn là khó tránh khỏi”, ông Khiêm nhấn mạnh.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin tại cuộc họp. (Ảnh: Viên Minh)

Không chỉ trên đất liền, tình hình ngoài khơi cũng được dự báo hết sức nguy hiểm. Bắc và giữa Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão lên tới cấp 11-13, giật 15-16, sóng biển cao 7-9m.

Ngoài khơi vịnh Bắc Bộ và dọc ven biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, sóng có thể cao 3-7m.

Cơ quan khí tượng yêu cầu các địa phương khẩn trương thông báo cho tàu thuyền tìm nơi tránh trú an toàn, đặc biệt là những ngư trường đang nằm trên hướng di chuyển của bão.

Ông Khiêm cho biết, đến thời điểm hiện tại, các dự báo quốc tế và Việt Nam về sức gió khi bão đổ bộ vẫn chưa thống nhất, có nơi nhận định cấp 10-11, có nơi dự báo cấp 12-13. Điều này phản ánh tính chất phức tạp, khó lường của Bualoi. Tuy nhiên, dù theo kịch bản nào, đây vẫn là cơn bão mạnh, diện tác động lớn, tiềm ẩn rủi ro cực cao.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp tại cuộc họp chiều 26/9. (Ảnh: Viên Minh)

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, bão Bualoi có tốc độ di chuyển nhanh nên công tác ứng phó phải được triển khai sớm hơn thường lệ. Ông Hiệp cũng lưu ý, quy luật cho thấy khi hai cơn bão nối tiếp nhau, thiệt hại thường rất lớn, chỉ có sự chủ động mới giảm thiểu được.

Theo ông Hiệp, điều lo ngại nhất hiện nay là tâm lý chủ quan của người dân. Bão Ragasa dù mạnh nhất trên biển năm 2025 nhưng khi vào đất liền không gây nhiều ảnh hưởng, dễ khiến bà con lơ là.

Trong khi đó, khu vực Thanh Hóa – Hà Tĩnh vẫn còn nhiều tổn thương từ cơn bão số 3, chưa khắc phục xong, nếu tiếp tục hứng thêm bão số 10 thì nguy cơ “đa thiên tai” như sạt lở, lũ quét sẽ rất đáng lo ngại.

Để giảm rủi ro, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị các địa phương cho tàu thuyền nhanh chóng thoát khỏi vùng nguy hiểm, không bắt buộc dồn hết vào bờ; xem xét nới rộng thời gian cấm biển từ 24 giờ lên 48 giờ trước khi bão đổ bộ; thậm chí tính đến phương án cho học sinh nghỉ học sáng đầu tuần tới nhằm đảm bảo an toàn.