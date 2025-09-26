+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Bão Bualoi di chuyển 'siêu nhanh', tiến thẳng Biển Đông
(VTC News) -
Dự báo sau khi vào Biển Đông, bão Bualoi di chuyển hướng Tây Tây Bắc với tốc độ rất nhanh, khoảng 30km/h, nhanh gấp đôi so với các cơn bão bình thường.
Nguyễn Ngọc
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Bão Bualoi di chuyển 'siêu nhanh', tiến thẳng Biển Đông
12:38 26/09/2025
VTC NEWS TV
Bão Bualoi tiến vào Biển Đông đêm nay, miền Trung đối mặt gió giật cấp 16
12:34 26/09/2025
Reels
Nữ Công an nhặt được của rơi, trả lại tài sản cho người dân
12:27 26/09/2025
Sống đẹp
Triệt phá đường dây ma túy từ châu Âu về Việt Nam, thu giữ 21kg ketamin
12:22 26/09/2025
Bản tin 113
Giải cứu người đàn ông ôm 3 bình gas định tự tử
12:19 26/09/2025
Tin nóng
Hình ảnh giao thông khác lạ trên tuyến đường có camera AI giám sát
12:00 26/09/2025
Tin nóng
Bão Bualoi di chuyển nhanh đe dọa đất liền: Các bộ, ngành họp gấp ứng phó
11:47 26/09/2025
VTC NEWS TV
Thế nào là cầm đồ và tín dụng đen?
11:43 26/09/2025
Hòm thư pháp luật
Giải pháp cho khách hàng ePass chuyển đổi tài khoản giao thông thuận tiện hơn
11:36 26/09/2025
Khoa học - Công nghệ
Khi một biến cố nhỏ cũng có thể làm đảo lộn kế hoạch tài chính
11:28 26/09/2025
Tài chính
Lịch âm 27/9 - Âm lịch hôm nay 27/9 chính xác nhất - lịch vạn niên 27/9/2025
11:25 26/09/2025
Lịch vạn niên
Tranh cãi quanh mâm cúng '4.0 thiếu mỗi trà sữa' của cô gái Hưng Yên
11:19 26/09/2025
Giới trẻ
VFF cạnh tranh giải thưởng với bóng đá Trung Quốc, Thái Lan
11:17 26/09/2025
Bóng đá Việt Nam
Chạm ngõ siêu đô thị ESG++ chuẩn mới ở vùng biển Cần Giờ
11:16 26/09/2025
Bất động sản
Những thứ không nên cắm vào cổng USB trên Smart TV
11:03 26/09/2025
Khoa học - Công nghệ
Đêm nay bão Bualoi vào Biển Đông, dự báo tiến thẳng miền Trung, giật cấp 16
10:38 26/09/2025
VTC NEWS TV
Mỹ triệu tập trăm tướng lĩnh dự cuộc họp bất thường
10:34 26/09/2025
Thời sự quốc tế
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 27/9: Bảo Bình vượng phát, Ma Kết bình yên
10:32 26/09/2025
Lịch vạn niên
Uống nước đinh lăng nên dùng lá khô hay tươi?
10:30 26/09/2025
Gia đình
Bão Bualoi di chuyển nhanh gấp đôi bão bình thường, Bắc và Trung Bộ sắp mưa lớn
10:30 26/09/2025
Thời tiết
Xen canh hồ tiêu ở Đắk Lắk: Từ Net Zero đến lãi kép kinh tế
10:14 26/09/2025
VTC NEWS TV
Bão Ragasa 'càn quét' Trung Quốc: Phố thành sông, hơn 1,8 triệu người sơ tán
10:12 26/09/2025
VTC NEWS TV
SeABank tiếp tục được Moody’s xếp hạng Ba3
10:07 26/09/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Nổi mụn nước tưởng dị ứng da, không ngờ nhiễm virus gây biến chứng nguy hiểm
09:51 26/09/2025
Tin tức
Nhạc hiệu này từng quen thuộc trên sóng VOV, bạn còn nhớ?
09:50 26/09/2025
Ca Nhạc
Kiều bào tại Nhật Bản kiến nghị chính sách với Quốc hội
09:46 26/09/2025
Người Việt bốn phương
Quảng Ninh khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030
09:45 26/09/2025
Chính trị
Thắt chặt gắn kết Việt Nam – Nhật Bản tại lễ kỷ niệm ở Fukuoka
09:40 26/09/2025
Người Việt bốn phương
Cựu giám đốc FBI James Comey bị truy tố
09:34 26/09/2025
Thời sự quốc tế
Công nghệ 26/9: iPhone 17 Pro bị trầy xước, Apple thừa nhận lỗi
09:33 26/09/2025
Khoa học - Công nghệ