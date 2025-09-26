Đóng

Bão Bualoi di chuyển 'siêu nhanh', tiến thẳng Biển Đông

(VTC News) -

Dự báo sau khi vào Biển Đông, bão Bualoi di chuyển hướng Tây Tây Bắc với tốc độ rất nhanh, khoảng 30km/h, nhanh gấp đôi so với các cơn bão bình thường.

Nguyễn Ngọc
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới