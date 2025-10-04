Bánh trung thu dát vàng 24K giá tiền triệu hút khách

(VTC News) -

Dịp Tết Trung thu năm nay, loại bánh trung thu dát vàng với mức giá hơn 1 triệu đồng/chiếc đang nhận được sự quan tâm của khách hàng có nhu cầu mua làm quà biếu tặng.

Anh Ngô Thế Hoàng (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội), chủ thương hiệu "Bánh Trung thu Đương đại", cho biết, với mong muốn tạo ra những chiếc bánh trung thu dát vàng độc, lạ, phù hợp với thị hiếu và nâng tầm trải nghiệm của khách hàng, anh và các cộng sự đã sản xuất hàng trăm sản phẩm trong mùa Trung thu năm nay.

"Quá trình làm bánh trung thu dát vàng trải qua nhiều công đoạn như làm nhân, làm vỏ bánh, dập khuôn bánh, nướng bánh và cuối cùng là dát vàng", anh Hoàng cho biết. Bánh bánh trung thu nướng xong sẽ được để nguội, sau đó người thợ sẽ dùng chổi để tỉ mỉ "quét" lá vàng lên bánh.

Bánh trung thu sau khi nướng được để nguội và phủ một lớp vàng lá 24K. (Ảnh: NVCC).

Mỗi hộp bánh gồm 6 chiếc được bán với giá 1,3 triệu đồng/hộp. (Ảnh: NVCC).

Lá vàng 24K được nhập khẩu từ Đức, với mức giá khoảng 3,3 triệu đồng/25 lá.

Vàng lá mỏng, vốn thường thấy trong nghệ thuật chế tác hoặc ẩm thực cao cấp, nay được khéo léo đặt lên chiếc bánh trung thu truyền thống. Anh Ngô Thế Hoàng cho biết các lá vàng 24K đều được nhập khẩu 100% từ Đức, với mức giá khoảng 3,3 triệu đồng/25 lá, đảm bảo an toàn thực phẩm và không gây hại cho sức khỏe của khách hàng. Nhân bánh trung thu dát vàng gồm 6 loại bao gồm tổ yến, vi cá, bào ngư hải sản, đông trùng hạ thảo,...

Mỗi hộp bánh trung thu gồm 6 chiếc có giá 1,3 triệu đồng. Theo anh Hoàng, mỗi ngày xưởng sản xuất hơn 100 bánh. Sức mua của khách hàng khá tốt, nhiều người mua một lúc chục hộp để làm quà biếu tặng trong mùa Trung thu năm nay.

Hộp 6 bánh trung thu dát vàng được bán với giá 1,3 triệu đồng.

Chọn mua 10 hộp bánh trung thu dát vàng để làm quà biếu, anh Bùi Ngọc Hải (phường Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết đây là sản phẩm có mức giá phải chăng nhưng vẫn có sự sang trọng không thua kém gì các sản phẩm cao cấp: "Bánh phù hợp làm quà nhưng cũng không quá đắt, phù hợp với nhu cầu của tôi. Đây cũng là dòng bánh theo tôi thấy ít bị đụng hàng, thể hiện được sự độc đáo và chất riêng", anh Hải nói.

Cũng theo khảo sát, trên các sàn thương mại điện tử, bánh trung thu dát vàng được bán với mức giá từ 1 triệu đồng đến 1,3 triệu đồng. Cụ thể, sản phẩm "Thăng Long Thịnh Vượng" được bán với giá 1 triệu đồng/hộp 4 bánh, trong đó người bán cam kết bánh được dát vàng 23K và có đảm bảo bằng giấy chứng nhận vàng, giấy kiểm định an toàn thực phẩm.

Bánh trung thu khắc họa tiết nổi 3D được bán với giá 320.000 đồng/hộp 4 chiếc.

Ngoài ra, thị trường bánh trung thu năm nay cũng có những loại bánh nhân "độc lạ" như bánh trung thu lava trứng muối, bánh trung thu matcha. Một sản phẩm khác cũng nhận được sự chú ý là bánh trung thu in họa tiết 3D được rao bán trên các trang mạng xã hội với mức giá khoảng 320.000 đồng/hộp 4 bánh.