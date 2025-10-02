Những địa điểm chơi Trung thu ở Hà Nội

(VTC News) -

Trung thu vốn là dịp lễ hội được chờ đón nhất của thiếu nhi, nhưng cũng là thời gian để gia đình quây quần, gắn kết sau những ngày bận rộn. Năm nay, Tết Trung thu rơi vào thứ Hai ngày 6/10/2025 (tức 15/8 âm lịch), đúng vào đầu tuần. Vì vậy, nhiều gia đình Thủ đô có thể lựa chọn vui chơi sớm vào hai ngày cuối tuần trước đó (ngày 4/10 và ngày 5/10), khi không khí lễ hội được tổ chức rộn ràng ở khắp các tuyến phố, quảng trường, di tích lịch sử và trung tâm thương mại.

Ngoài những hoạt động truyền thống như bày mâm cỗ, rước đèn, múa lân hay phá cỗ, Hà Nội còn có nhiều địa điểm chơi Trung thu với không gian vui chơi, sự kiện quy mô.

Phố Hàng Mã

Nhắc đến Trung thu ở Hà Nội, Hàng Mã luôn là địa điểm không thể bỏ lỡ. Những ngày này, con phố ngập tràn sắc màu với hàng nghìn loại đèn ông sao, đèn lồng giấy kiếng, mặt nạ, trống bỏi… đủ loại hình thù. Không chỉ là nơi mua sắm đồ chơi truyền thống cho trẻ nhỏ, Hàng Mã còn trở thành điểm check-in quen thuộc của giới trẻ khi ánh sáng lung linh từ hàng quán tạo nên không khí rực rỡ.

Năm 2025, phố đèn lồng tiếp tục được trang hoàng từ giữa tháng 9, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh, cảm nhận trọn vẹn hương vị Trung thu cổ truyền.

Phố Hàng Mã được trang trí gam màu rực rỡ, thu hút đông đảo người dân và du khách tới tham quan, mua sắm. (Ảnh: Minh Đức)

Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

Không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm là “trái tim” của lễ hội Trung thu Phố cổ Hà Nội 2025. Tại đây, hàng loạt chương trình nghệ thuật, diễu hành và sân chơi cộng đồng được tổ chức xuyên suốt.

Đáng chú ý là cuộc thi bày mâm cỗ Trung thu lúc 16h ngày 3/10 và Đêm hội Trăng rằm 2025 vào tối cùng ngày tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, dự kiến có hơn 2.000 người tham gia. Với không gian đi bộ rộng rãi, nơi đây không chỉ là địa điểm giải trí mà còn mang đến cho du khách cảm giác hòa mình vào lễ hội truyền thống giữa lòng Thủ đô.

Phố bích họa Phùng Hưng

Phố bích họa Phùng Hưng dịp Trung thu 2025 tiếp tục trở thành điểm hẹn văn hóa với chương trình “Mùa trăng cổ tích”. Ngoài ra nơi đây còn có nhiều hoạt động dân gian, trò chơi tập thể và sân khấu nhỏ được tổ chức nhằm tái hiện không khí Trung thu xưa.

Trẻ em có thể tham gia các trò chơi dân gian, nghe kể chuyện cổ tích, trong khi du khách thưởng thức nghệ thuật trình diễn đường phố đầy sáng tạo. Đây là không gian vừa mang tính hoài niệm, vừa mới lạ, giúp kết nối văn hóa truyền thống với nhịp sống hiện đại.

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm

Nếu Hàng Mã sôi động thì 22 Hàng Buồm lại mang đến không gian yên bình, đậm chất thủ công truyền thống. Năm nay, Trung tâm tổ chức các buổi trình diễn và hướng dẫn làm đồ chơi dân gian như đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi, con giống bột.

Các nghệ nhân trực tiếp giới thiệu kỹ thuật thủ công, giúp trẻ em hiểu hơn về ý nghĩa của từng món đồ. Đây là dịp để cả gia đình trải nghiệm, gắn kết qua những hoạt động sáng tạo, đồng thời khơi gợi niềm yêu thích văn hóa truyền thống trong thế hệ trẻ.

Lễ Khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa “Tết Trung thu truyền thống năm 2025” tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm.

Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

Lễ hội Trung thu 2025 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam diễn ra từ ngày 2/10 – 5/10 với nhiều hoạt động nổi bật. Lễ khai mạc tối ngày 2/10 mở màn cho chuỗi sự kiện “Trung thu yêu thương”, “Moonlight Journey – Hành trình ánh trăng” và các chương trình nghệ thuật tạp kỹ, thời trang, diễu hành rước đèn.

Đặc biệt, Đêm hội Trăng Rằm vào tối ngày 5/10 là điểm nhấn với không gian lung linh, diễu hành rực rỡ, thu hút hàng nghìn khán giả. Đây là địa điểm thích hợp cho những ai muốn trải nghiệm không khí Trung thu hiện đại, được tổ chức bài bản và đa dạng.

Trải nghiệm làm đồ chơi Trung thu truyền thống tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam. (Ảnh: Page Trung tâm triển lãm VHNT Việt Nam)

Hoàng thành Thăng Long

Không gian di sản Hoàng thành Thăng Long năm nay tổ chức chương trình “Vui tết Trung thu 2025” với nhiều hoạt động tái hiện Trung thu truyền thống. Từ ngày 1/10, tại đây diễn ra trưng bày theo hai chủ đề về đồ chơi dân gian và lễ hội cổ truyền. Những ngày 4/10 và 5/10, du khách sẽ được thưởng thức màn múa sư tử đặc sắc, cùng tham gia trải nghiệm làm đèn cù, đèn bướm, tô mặt nạ giấy bồi hay làm diều giấy. Hoàng thành Thăng Long không chỉ là điểm vui chơi mà còn là không gian giáo dục, giúp trẻ em hiểu hơn về lịch sử, văn hóa của dân tộc.

Chương trình “Vui tết Trung thu 2025”. (Ảnh: Page Hoàng thành Thăng long)

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Trong hai ngày 4 và 5/10, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam sẽ tổ chức chương trình Tết Trung thu 2025 với chủ đề “Vui cùng trẻ thơ”. Điểm nhấn của sự kiện là hoạt động khai mạc không gian nghệ thuật sắp đặt “Sắc thu”, mang đến trải nghiệm mới mẻ cho khách tham quan.

Chương trình không chỉ tái hiện không khí lễ hội dân gian dành cho thiếu nhi, mà còn là hoạt động mở màn chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm thành lập Bảo tàng (1995 – 2025). Đây hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn, vừa mang tính giáo dục, vừa tạo cơ hội để công chúng tìm hiểu, khám phá văn hóa truyền thống trong không gian nghệ thuật sáng tạo.

Rạp Xiếc Trung ương

Với nhiều gia đình có con nhỏ, Rạp Xiếc Trung ương là lựa chọn thú vị cho dịp Trung thu 2025. Chương trình đặc biệt “Cậu bé trở về từ rừng xanh” sẽ được công diễn vào các khung giờ 16h10 và 20h ngày 4/10 – 5/10, cũng như 20h ngày 6/10.

Kịch xiếc kết hợp âm nhạc, ánh sáng và kỹ thuật biểu diễn độc đáo, mang lại trải nghiệm mới lạ, hấp dẫn cho khán giả nhí. Không chỉ là giải trí, chương trình còn chứa đựng thông điệp nhân văn, khơi gợi trí tưởng tượng và tình yêu thiên nhiên trong trẻ nhỏ.

Vở kịch xiếc “Cậu bé trở về từ rừng xanh”. (Ảnh: LĐXVN)

Thành cổ Sơn Tây

Nếu muốn tận hưởng không khí Trung thu vùng ngoại ô, người dân có thể đến Thành cổ Sơn Tây. Tối ngày 4/10, tại sân khấu chính không gian phố đi bộ Sơn Tây sẽ diễn ra chương trình “Đêm hội Trăng rằm – Trung thu Thành cổ – Sơn Tây xứ Đoài”.

Điểm nhấn là màn diễu hành với sự tham gia của 57 tổ dân phố, kết hợp trao giải hội thi mô hình đèn Trung thu. Không gian cổ kính của Thành cổ hòa cùng ánh sáng lung linh tạo nên trải nghiệm Trung thu ấn tượng, mang màu sắc cộng đồng gắn bó và ấm áp.

Hoạt động trong chương trình “Trung thu Thành cổ-Sơn Tây xứ Đoài". (Ảnh: Báo Nhân dân)

Trung tâm thương mại

Bên cạnh các không gian văn hóa truyền thống, những trung tâm thương mại lớn tại Hà Nội như Vincom, Aeon Mall, Royal City, Times City hay Lotte Mall Tây Hồ cũng sôi động trong dịp Trung thu.

Tại đây, nhiều chương trình trang trí, trưng bày, rước đèn, ca nhạc, múa lân và workshop làm bánh trung thu, làm đèn ông sao được tổ chức. Không chỉ đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, các trung tâm thương mại còn là điểm mua sắm, ẩm thực, phù hợp với những gia đình trẻ muốn tận hưởng lễ hội trong không gian hiện đại, tiện lợi.

Tết Trung thu ở Hà Nội 2025 là sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại, từ phố cổ, di tích lịch sử đến trung tâm thương mại sầm uất. Dù lựa chọn Hàng Mã rực rỡ, Hoàng thành Thăng long trầm mặc, hay trung tâm thương mại nhộn nhịp, mỗi gia đình đều có thể tìm thấy cho mình một không gian ý nghĩa để cùng nhau đón trăng rằm, lưu giữ những khoảnh khắc đoàn viên trọn vẹn.