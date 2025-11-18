Bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup 2027 mới nhất tháng 11

(VTC News) -

Lượt trận thứ 5 của vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra trong tháng 11/2025. Đội tuyển Việt Nam đấu với Lào trên sân khách vào ngày 19/11. Trước đó một ngày, 2 đội còn lại ở bảng F là Malaysia và Nepal đối đầu nhau.

Sau 4 lượt trận, đội tuyển Việt Nam tạm xếp thứ 2 tại bảng F với 9 điểm (3 chiến thắng, 1 thất bại). Nhà vô địch Đông Nam Á ở thế bất lợi so với Malaysia trong cuộc cạnh tranh suất tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 (kém 3 điểm, thua 0-4 trong trận đối đầu trực tiếp).

Kết quả lượt trận thứ 5 quyết định độ khó của thử thách đối với đội tuyển Việt Nam trong cuộc đối đầu trực tiếp với Malaysia, diễn ra vào tháng 3/2026.

Đội tuyển Việt Nam cạnh tranh ngôi đầu bảng xếp hạng với Malaysia.

Bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup 2027

Bảng F

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Malaysia 4 14-1 12 2 Việt Nam 4 9-5 9 3 Lào 4 3-14 3 4 Nepal 4 2-8 0

Bảng A

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Philippines 4 13-5 10 2 Tajikistan 4 8-2 10 3 Timor Leste 4 3-8 3 4 Maldives 4 1-10 0

Bảng B

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Lebanon 4 11-0 10 2 Yemen 4 11-0 8 3 Brunei 4 2-17 3 4 Bhutan 4 1-8 1

Bảng C

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Hong Kong

(Trung Quốc) 4 6-4 8 2 Singapore 4 5-3 8 3 Bangladesh 4 5-7 2 4 Ấn Độ 4 2-4 2

Bảng D

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Turkmenistan 4 7-4 9 2 Thái Lan 4 10-4 9 3 Sri Lanka 4 5-4 6 4 Đài Loan

(Trung Quốc) 4 3-13 0

Bảng E

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Syria 4 11-1 12 2 Myanmar 4 4-9 6 3 Afghanistan 4 2-4 2 4 Pakistan 4 1-4 2

Thể thức vòng loại Asian Cup 2027

Mỗi bảng đấu có 4 đội thi đấu vòng tròn 2 lượt. Chỉ 6 đội đầu bảng giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Việc phân hạng ở các bảng đấu dựa vào số điểm giành được của các đội bóng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, chỉ tiêu được xét đến là thành tích đối đầu trực tiếp (số điểm, hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng tính trong các trận đấu giữa những đội bằng điểm với nhau).

Nếu áp dụng chỉ số thành tích đối đầu vẫn chưa phân hạng được, ban tổ chức sẽ so sánh đến hiệu số bàn thắng - bàn thua chung cuộc (tính tất cả các trận đấu).