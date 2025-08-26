Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 2 mới nhất

Chelsea mở màn vòng đấu bằng chiến thắng 5-1 trước West Ham trong trận đấu sớm. Đội đương kim vô địch thế giới giữ ngôi đầu bảng trong chưa đầy một ngày.
Chiến thắng 2-0 trước Manchester City giúp Tottenham chiếm vị trí số một trên xếp hạng. Đội bóng của huấn luyện viên Thomas Frank giành được 6 điểm, ghi 5 bàn và chưa thủng lưới lần nào.
Tuy nhiên, Tottenham không giữ được ngôi đầu đến hết lượt trận thứ Bảy, khi Arsenal đánh bại Leeds United với tỷ số 5-0 để chiếm ưu thế về chỉ số phụ.
|XH
|Đội
|Trận
|Bàn thắng/
bàn thua
|Điểm
|1
|Arsenal
|2
|6/0
|6
|2
|Tottenham
|2
|5/0
|6
|3
|Liverpool
|2
|7/4
|6
|4
|Chelsea
|2
|5/1
|4
|5
|Nottingham Forest
|2
|4/2
|4
|6
|Man City
|2
|4/2
|3
|7
|Sunderland
|2
|3/2
|3
|8
|Everton
|2
|2/1
|3
|9
|Bournemouth
|2
|3/4
|3
|10
|Brentford
|2
|2/3
|3
|11
|Burnley
|2
|2/3
|3
|12
|Leeds United
|2
|1/5
|3
|13
|Fulham
|2
|2/2
|2
|14
|Crystal Palace
|2
|1/1
|2
|15
|Newcastle
|2
|2/3
|1
|16
|Man Utd
|2
|1/2
|1
|17
|Brighton
|2
|1/3
|1
|18
|Aston Villa
|2
|0/1
|1
|19
|Wolves
|2
|0/5
|0
|20
|West Ham
|2
|1/8
|0
Lịch thi đấu, kết quả vòng 1 Ngoại Hạng Anh
|Ngày
|Giờ
|Trận đấu
|23/8
|2h
|West Ham 1-5 Chelsea
|18h30
|Man City 0-2 Tottenham
|21h
|Burnley 2-0 Sunderland
|21h
|Brentford 1-0 Aston Villa
|21h
|Bournemouth 1-0 Wolves
|23h30
|Arsenal 5-0 Leeds United
|24/8
|20h
|Crystal Palace 1-1 Nottingham Forest
|20h
|Everton 2-0 Brighton
|22h30
|Fulham 1-1 Man Utd
|26/8
|2h
|Newcastle 2-3 Liverpool
Thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026
Giải Ngoại Hạng Anh có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.
Top 4 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 5 tham dự Europa League.
Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.