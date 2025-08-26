Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 2 mới nhất

(VTC News) -

Chelsea mở màn vòng đấu bằng chiến thắng 5-1 trước West Ham trong trận đấu sớm. Đội đương kim vô địch thế giới giữ ngôi đầu bảng trong chưa đầy một ngày.

Chiến thắng 2-0 trước Manchester City giúp Tottenham chiếm vị trí số một trên xếp hạng. Đội bóng của huấn luyện viên Thomas Frank giành được 6 điểm, ghi 5 bàn và chưa thủng lưới lần nào.

Tuy nhiên, Tottenham không giữ được ngôi đầu đến hết lượt trận thứ Bảy, khi Arsenal đánh bại Leeds United với tỷ số 5-0 để chiếm ưu thế về chỉ số phụ.

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh (vòng 1)

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Arsenal 2 6/0 6 2 Tottenham 2 5/0 6 3 Liverpool 2 7/4 6 4 Chelsea 2 5/1 4 5 Nottingham Forest 2 4/2 4 6 Man City 2 4/2 3 7 Sunderland 2 3/2 3 8 Everton 2 2/1 3 9 Bournemouth 2 3/4 3 10 Brentford 2 2/3 3 11 Burnley 2 2/3 3 12 Leeds United 2 1/5 3 13 Fulham 2 2/2 2 14 Crystal Palace 2 1/1 2 15 Newcastle 2 2/3 1 16 Man Utd 2 1/2 1 17 Brighton 2 1/3 1 18 Aston Villa 2 0/1 1 19 Wolves 2 0/5 0 20 West Ham 2 1/8 0

Lịch thi đấu, kết quả vòng 1 Ngoại Hạng Anh

Ngày Giờ Trận đấu 23/8 2h West Ham 1-5 Chelsea 18h30 Man City 0-2 Tottenham 21h Burnley 2-0 Sunderland 21h Brentford 1-0 Aston Villa 21h Bournemouth 1-0 Wolves 23h30 Arsenal 5-0 Leeds United 24/8 20h Crystal Palace 1-1 Nottingham Forest 20h Everton 2-0 Brighton 22h30 Fulham 1-1 Man Utd 26/8 2h Newcastle 2-3 Liverpool

Thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026

Giải Ngoại Hạng Anh có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.

Top 4 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 5 tham dự Europa League.

Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.