Bảng xếp hạng giải UEFA Champions League 2025-2026 lượt 4

Lượt trận thứ tư của vòng phân hạng giải UEFA Chanpions League 2025-2026 (Cúp C1) diễn ra từ đêm 4/11 đến sáng 6/11. Hai đội đầu bảng (9 điểm) là Paris Saint-Germain và Bayern Munich gặp nhau.
Đây là cơ hội cho 3 đội bóng khác cũng có cùng số điểm là Inter Milan, Arsenal, Real Madrid bứt lên. Trong đó, Inter Milan và Arsenal gặp các đối thủ yếu (Kairat và Slavia Prague). Real Madrid phải làm khách trên sân của Liverpool.
|XH
|Đội
|Trận
|Bàn thắng-
bàn thua
|Điểm
|1
|PSG
|3
|13-3
|9
|2
|Bayern Munich
|3
|12-2
|9
|3
|Inter Milan
|3
|9-0
|9
|4
|Arsenal
|3
|8-0
|9
|5
|Real Madrid
|3
|8-1
|9
|6
|Dortmund
|3
|12-7
|7
|7
|Man City
|3
|6-2
|7
|8
|Newcastle
|3
|8-2
|6
|9
|Barcelona
|3
|9-4
|6
|10
|Liverpool
|3
|7-4
|6
|11
|Chelsea
|3
|7-4
|6
|12
|Sporting
|3
|6-5
|6
|13
|Qarabag
|3
|3-2
|6
|14
|Galatasaray
|3
|5-6
|6
|15
|Tottenham
|3
|8-6
|5
|16
|PSV Eindhoven
|3
|7-8
|4
|17
|Atalanta
|3
|3-6
|4
|18
|Atletico Madrid
|3
|6-4
|3
|19
|Marseille
|3
|5-7
|3
|20
|Club Brugge
|3
|7-11
|3
|21
|Frankfurt
|3
|8-4
|3
|22
|Athletic Bilbao
|3
|4-7
|3
|23
|Napoli
|3
|4-9
|3
|24
|Union SG
|3
|3-9
|3
|25
|Juventus
|3
|6-7
|2
|26
|Bodo/Glimt
|3
|5-7
|2
|27
|AS Monaco
|3
|3-6
|2
|28
|Slavia Prague
|3
|2-5
|2
|29
|Pafos
|3
|1-5
|2
|30
|Bayer Leverkusen
|3
|5-10
|2
|31
|Villarreal
|3
|2-5
|1
|32
|Copenhagen
|3
|4-8
|1
|33
|Olympiakos
|3
|1-8
|1
|34
|Kairat
|3
|1-9
|1
|35
|Benfica
|3
|2-7
|0
|36
|Ajax
|3
|1-11
|0
Lịch thi đấu, kết quả giải Champions League lượt 4
Ngày 5/11 - 0h45: Napoli vs Eintracht Frankfurt
Ngày 5/11 - 0h45: Slavia Prague vs Arsenal
Ngày 5/11 - 3h: Atletico Madrid vs Royale Union SG
Ngày 5/11 - 3h: Juventus vs Sporting Lisbon
Ngày 5/11 - 3h: Bodo/Glimt vs AS Monaco
Ngày 5/11 - 3h: Liverpool vs Real Madrid
Ngày 5/11 - 3h: Olympiakos vs PSV
Ngày 5/11 - 3h: PSG vs Bayern Munich
Ngày 5/11 - 3h: Tottenham vs Copenhagen
Ngày 6/11 - 0h45: Pafos vs Villarreal
Ngày 6/11 - 0h45: Qarabag vs Chelsea
Ngày 6/11 - 3h: Ajax vs Galatasaray
Ngày 6/11 - 3h: Benfica vs Bayer Leverkusen
Ngày 6/11 - 3h: Club Brugge vs Barcelona
Ngày 6/11 - 3h: Inter Milan vs Kairat Almaty
Ngày 6/11 - 3h: Man City vs Dortmund
Ngày 6/11 - 3h: Marseille vs Atalanta
Ngày 6/11 - 3h: Newcastle vs Athletic Bilbao
Thể thức giải UEFA Champions League năm 2025
Vòng phân hạng có 8 lượt đấu. Mỗi đội bóng sẽ thi đấu với 8 đối thủ thuộc 4 nhóm hạt giống khác nhau, theo kết quả bốc thăm ngẫu nhiên. Kết thúc 8 lượt trận, 24 câu lạc bộ giành quyền đi tiếp (trong đó 8 đội đứng đầu vào thẳng vòng 1/8, nhóm xếp hạng 9 đên 24 thi đấu vòng play-off loại trực tiếp).
Trong trường hợp có từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng là hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, số bàn thắng trên sân khách, số trận thắng, số trận thắng trên sân khách, tổng thành tích của các đối thủ đã gặp.
8 đội bóng bị loại sẽ kết thúc hành trình ở đấu trường châu Âu, không có suất chuyển xuống thi đấu tại Europa League.
Các vòng loại trực tiếp diễn ra theo thể thức 2 lượt (sân nhà, sân khách) không áp dụng luật bàn thắng sân khách. Chỉ có 1 trận chung kết (không lượt về), được tổ chức ở sân vận động Puskas Arena (Budapest, Hungary) vào ngày 30/5/2026.