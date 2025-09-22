Bảng xếp hạng giải Hạng Nhất 2025-2026 vòng 1

(VTC News) -

Giải Hạng Nhất Quốc gia 2025-2026 khởi tranh từ ngày 19/9. Sau vòng 1, CLB Khánh Hòa tạm đứng đầu bảng xếp hạng với 3 điểm. Đội bóng vùng Nam Trung Bộ đánh bại Long An với tỷ số 2-0. Ngoài Khánh Hòa, chỉ có 1 đội bóng khác thắng trận ở vòng 1 giải Hạng Nhất là Trẻ PVF CAND (đánh bại Quảng Ninh 1-0).

Vòng đấu đầu tiên của giải Hạng Nhất có tới 4 trận hòa.

CLB Đồng Nai hòa TP.HCM 2-2 trong trận đấu nhiều bàn thắng nhất vòng 1 giải Hạng Nhất.

Bảng xếp hạng giải Hạng Nhất (vòng 1)

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Khánh Hòa 1 2 - 0 3 2 Trẻ PVF CAND 1 1 - 0 3 3 TP.HCM 1 2 - 2 1 4 Đồng Nai 1 2 - 2 1 5 Phú Thọ 1 1 - 1 1 6 ĐH Văn Hiến 1 1 - 1 1 7 Quy Nhơn United 1 1 - 1 1 8 Đồng Tháp 1 1 - 1 1 9 Bắc Ninh 1 0 - 0 1 10 Thanh niên TP.HCM 1 0 - 0 1 11 Quảng Ninh 1 0 - 1 0 12 Long An 1 0 - 2 0

Lịch thi đấu, kết quả vòng 4 V.League

Ngày Giờ Trận đấu 19/9 17h Khánh Hòa 2-0 Long An 19/9 18h Quy Nhơn United 1-1 Đại học Văn Hiến 20/9 16h Đồng Tháp 1-1 Phú Thọ 20/9 18h Đồng Nai 2-2 TP.HCM 21/9 18h Thanh niên TP.HCM 1-1 Bắc Ninh 21/9 18h Trẻ PVF CAND 1-0 Quảng Ninh

Thể thức giải Hạng Nhất 2025 - 2026

Giải Hạng Nhất (V.League 2) có 12 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.

Do câu lạc bộ Hòa Bình bỏ giải, ban tổ chức buộc phải điều chỉnh cơ cấu suất lên hạng, xuống hạng nhằm đảm bảo quy hoạch số lượng đội bóng ở mùa giải sau. Theo đó, chỉ đội vô địch có suất lên hạng trực tiếp. Đội á quân phải thi đấu trận play-off với CLB đứng áp chót của V.League để tranh suất dự giải đấu hạng cao nhất. Đội cuối bảng xuống chơi ở giải Hạng Nhì mùa sau.