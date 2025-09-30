Bảng xếp hạng giải Champions League 2025-2026 lượt 2

Sau lượt đầu tiên của vòng phân hạng, Eintracht Frankfurt (Đức) tạm dẫn đầu bảng. Có 13 câu lạc bộ cùng giành được 3 điểm như đại diện của Bundesliga, nhưng lần lượt xếp sau theo thứ tự hiệu số bàn thắng - bàn thua từ cao xuống thấp.
Lượt đấu đầu tiên có 4 cặp đấu chia điểm, đồng nghĩa với 8 câu lạc bộ giành được 1 điểm.
Ở lượt trận thứ hai, cuộc đối đầu được quan tâm nhiều nhất là trận Barcelona đấu với PSG trên sân Camp Nou (Tây Ban Nha).
|XH
|Đội
|Trận
|Bàn thắng-
bàn thua
|Điểm
|1
|Frankfurt
|1
|5-1
|3
|2
|PSG
|1
|4-0
|3
|3
|Club Brugge
|1
|4-1
|3
|4
|Sporting
|1
|4-1
|3
|5
|Union SG
|1
|3-1
|3
|6
|Bayern Munich
|1
|3-1
|3
|7
|Arsenal
|1
|2-0
|3
|8
|Inter Milan
|1
|2-0
|3
|9
|Man City
|1
|2-0
|3
|10
|Qarabag
|1
|3-2
|3
|11
|Liverpool
|1
|3-2
|3
|12
|Barcelona
|1
|2-1
|3
|13
|Real Madrid
|1
|2-1
|3
|14
|Tottenham
|1
|1-0
|3
|15
|Dortmund
|1
|4-4
|1
|16
|Juventus
|1
|4-4
|1
|17
|Bodo/Glimt
|1
|2-2
|1
|18
|Bayer Leverkusen
|1
|2-2
|1
|19
|Copenhagen
|1
|2-2
|1
|20
|Slavia Prague
|1
|2-2
|1
|21
|Olympiacos
|1
|0-0
|1
|22
|Pafos
|1
|0-0
|0
|23
|Atletico Madrid
|1
|2-3
|0
|24
|Benfica
|1
|2-3
|0
|25
|Marseille
|1
|1-2
|0
|26
|Newcastle
|1
|1-2
|0
|27
|Villarreal
|1
|0-1
|0
|28
|Chelsea
|1
|1-3
|0
|29
|PSV Eindhoven
|1
|1-3
|0
|30
|Ajax
|1
|0-2
|0
|31
|Athletic Bilbao
|1
|0-2
|0
|32
|Napoli
|1
|0-2
|0
|33
|Kairat
|1
|1-4
|0
|34
|AS Monaco
|1
|1-4
|0
|35
|Galatasaray
|1
|0-4
|0
|36
|Atalanta
|1
|1-5
|0
Lịch thi đấu, kết quả giải Champions League lượt 2
Ngày 30/9 - 23h45: Atalanta vs Club Brugge
Ngày 30/9 - 23h45: Kairat Almaty vs Real Madrid
Ngày 1/10 - 2h: Atletico Madrid vs Eintracht Frankfurt
Ngày 1/10 - 2h: Bodo/Glimt vs Tottenham
Ngày 1/10 - 2h: Chelsea vs Benfica
Ngày 1/10 - 2h: Galatasaray vs Liverpool
Ngày 1/10 - 2h: Inter Milan vs Slavia Prague
Ngày 1/10 - 2h: Marseille vs Ajax
Ngày 1/10 - 2h: Pafos vs Bayern Munich
Ngày 1/10 - 23h45: Qarabag vs Copenhagen
Ngày 1/10 - 23h45: Royale Union SG vs Newcastle
Ngày 2/10 - 2h: Arsenal vs Olympiacos
Ngày 2/10 - 2h: Barcelona vs PSG
Ngày 2/10 - 2h: Bayer Leverkusen vs PSV
Ngày 2/10 - 2h: Dortmund vs Athletic Bilbao
Ngày 2/10 - 2h: AS Monaco vs Man City
Ngày 2/10 - 2h: Napoli vs Sporting Lisbon
Ngày 2/10 - 2h: Villarreal vs Juventus.
Thể thức giải UEFA Champions League năm 2025
Vòng phân hạng có 8 lượt đấu. Mỗi đội bóng sẽ thi đấu với 8 đối thủ thuộc 4 nhóm hạt giống khác nhau, theo kết quả bốc thăm ngẫu nhiên. Kết thúc 8 lượt trận, 24 câu lạc bộ giành quyền đi tiếp (trong đó 8 đội đứng đầu vào thẳng vòng 1/8, nhóm xếp hạng 9 đên 24 thi đấu vòng play-off loại trực tiếp).
Trong trường hợp có từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng là hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, số bàn thắng trên sân khách, số trận thắng, số trận thắng trên sân khách, tổng thành tích của các đối thủ đã gặp.
8 đội bóng bị loại sẽ kết thúc hành trình ở đấu trường châu Âu, không có suất chuyển xuống thi đấu tại Europa League.
Các vòng loại trực tiếp diễn ra theo thể thức 2 lượt (sân nhà, sân khách) không áp dụng luật bàn thắng sân khách. Chỉ có 1 trận chung kết (không lượt về), được tổ chức ở sân vận động Puskas Arena (Budapest, Hungary) vào ngày 30/5/2026.