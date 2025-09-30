Bảng xếp hạng giải Champions League 2025-2026 lượt 2

(VTC News) -

Sau lượt đầu tiên của vòng phân hạng, Eintracht Frankfurt (Đức) tạm dẫn đầu bảng. Có 13 câu lạc bộ cùng giành được 3 điểm như đại diện của Bundesliga, nhưng lần lượt xếp sau theo thứ tự hiệu số bàn thắng - bàn thua từ cao xuống thấp.

Lượt đấu đầu tiên có 4 cặp đấu chia điểm, đồng nghĩa với 8 câu lạc bộ giành được 1 điểm.

Ở lượt trận thứ hai, cuộc đối đầu được quan tâm nhiều nhất là trận Barcelona đấu với PSG trên sân Camp Nou (Tây Ban Nha).

Real Madrid đấu với Kairat ở lượt trận thứ hai. (Ảnh: Reuters)

Bảng xếp hạng giải Champions League lượt 2

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Frankfurt 1 5-1 3 2 PSG 1 4-0 3 3 Club Brugge 1 4-1 3 4 Sporting 1 4-1 3 5 Union SG 1 3-1 3 6 Bayern Munich 1 3-1 3 7 Arsenal 1 2-0 3 8 Inter Milan 1 2-0 3 9 Man City 1 2-0 3 10 Qarabag 1 3-2 3 11 Liverpool 1 3-2 3 12 Barcelona 1 2-1 3 13 Real Madrid 1 2-1 3 14 Tottenham 1 1-0 3 15 Dortmund 1 4-4 1 16 Juventus 1 4-4 1 17 Bodo/Glimt 1 2-2 1 18 Bayer Leverkusen 1 2-2 1 19 Copenhagen 1 2-2 1 20 Slavia Prague 1 2-2 1 21 Olympiacos 1 0-0 1 22 Pafos 1 0-0 0 23 Atletico Madrid 1 2-3 0 24 Benfica 1 2-3 0 25 Marseille 1 1-2 0 26 Newcastle 1 1-2 0 27 Villarreal 1 0-1 0 28 Chelsea 1 1-3 0 29 PSV Eindhoven 1 1-3 0 30 Ajax 1 0-2 0 31 Athletic Bilbao 1 0-2 0 32 Napoli 1 0-2 0 33 Kairat 1 1-4 0 34 AS Monaco 1 1-4 0 35 Galatasaray 1 0-4 0 36 Atalanta 1 1-5 0

Lịch thi đấu, kết quả giải Champions League lượt 2

Ngày 30/9 - 23h45: Atalanta vs Club Brugge

Ngày 30/9 - 23h45: Kairat Almaty vs Real Madrid

Ngày 1/10 - 2h: Atletico Madrid vs Eintracht Frankfurt

Ngày 1/10 - 2h: Bodo/Glimt vs Tottenham

Ngày 1/10 - 2h: Chelsea vs Benfica

Ngày 1/10 - 2h: Galatasaray vs Liverpool

Ngày 1/10 - 2h: Inter Milan vs Slavia Prague

Ngày 1/10 - 2h: Marseille vs Ajax

Ngày 1/10 - 2h: Pafos vs Bayern Munich

Ngày 1/10 - 23h45: Qarabag vs Copenhagen

Ngày 1/10 - 23h45: Royale Union SG vs Newcastle

Ngày 2/10 - 2h: Arsenal vs Olympiacos

Ngày 2/10 - 2h: Barcelona vs PSG

Ngày 2/10 - 2h: Bayer Leverkusen vs PSV

Ngày 2/10 - 2h: Dortmund vs Athletic Bilbao

Ngày 2/10 - 2h: AS Monaco vs Man City

Ngày 2/10 - 2h: Napoli vs Sporting Lisbon

Ngày 2/10 - 2h: Villarreal vs Juventus.

Thể thức giải UEFA Champions League năm 2025

Vòng phân hạng có 8 lượt đấu. Mỗi đội bóng sẽ thi đấu với 8 đối thủ thuộc 4 nhóm hạt giống khác nhau, theo kết quả bốc thăm ngẫu nhiên. Kết thúc 8 lượt trận, 24 câu lạc bộ giành quyền đi tiếp (trong đó 8 đội đứng đầu vào thẳng vòng 1/8, nhóm xếp hạng 9 đên 24 thi đấu vòng play-off loại trực tiếp).

Trong trường hợp có từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng là hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, số bàn thắng trên sân khách, số trận thắng, số trận thắng trên sân khách, tổng thành tích của các đối thủ đã gặp.

8 đội bóng bị loại sẽ kết thúc hành trình ở đấu trường châu Âu, không có suất chuyển xuống thi đấu tại Europa League.

Các vòng loại trực tiếp diễn ra theo thể thức 2 lượt (sân nhà, sân khách) không áp dụng luật bàn thắng sân khách. Chỉ có 1 trận chung kết (không lượt về), được tổ chức ở sân vận động Puskas Arena (Budapest, Hungary) vào ngày 30/5/2026.