Theo ghi nhận, xe côn tay YZF-R15 trong tháng 11 này vẫn được Yamaha bán ra thị trường với 2 mẫu xe: YZF-R15M và YZF-R15, đi kèm theo đó sẽ có các phiên bản và tùy chọn màu sắc khác nhau.

So với tháng 10, giá niêm yết của xe Yamaha YZF-R15 trong tháng 11/2025 tiếp tục ổn định, cụ thể: Mẫu xe YZF-R15 vẫn đang có giá bán trong khoảng từ 70.000.000 - 78.000.000 đồng và mẫu xe YZF-R15M vẫn đang có giá bán trong khoảng từ 86.000.000 - 87.000.000 đồng.

Yamaha YZF-R15M Monster Energy. (Ảnh:Yamaha)

Yamaha YZF-R15 là mẫu xe côn tay thể thao mang phong cách thiết kế sắc sảo, chất lừ từ "đàn anh" YZF-R1 như phần thân xe khí động học, hệ thống đèn LED, phuộc trước hành trình ngược cùng màn hình LCD hiển thị thông tin đa dạng.

Hơn nữa, xe YZF-R15 còn sở hữu động cơ xi-lanh đơn 155cc, sản sinh công suất 19,3 mã lực, và mô-men xoắn cực đại 14,7Nm, đi kèm có hệ thống phun xăng điện tử, van biến thiên VVA giúp vừa tiết kiệm nhiên liệu, vừa phát huy được khả năng vận hành bền bỉ, mang lại trải nghiệm phấn khích cho các tay lái.

Tại các đại lý, giá xe máy YZF-R15 trong tháng 11 này đang không có sự biến động mới nào. Mức giá bán thực tế và mức giá niêm yết của hãng không có sự chênh lệch nào.

Bảng giá xe máy Yamaha YZF-R15 mới nhất tháng 11/2025 (Nguồn: Yamaha)

Bảng giá xe Yamaha YZF-R15 mới nhất tháng 11/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch YZF-R15 Xanh GP 70.000.000 70.000.000 0 Đen 70.000.000 70.000.000 0 YZF-R15 mới Xanh GP 78.000.000 78.000.000 0 Đen 78.000.000 78.000.000 0 YZF-R15M mới Bạc đen 86.000.000 86.000.000 0 YZF-R15M 60 năm tranh tài Trắng đỏ 87.000.000 87.000.000 0 YZF-R15M Monster Energy Đen xanh 87.000.000 87.000.000 0

Lưu ý: Giá xe chỉ mang tính tham khảo, đã gồm phí VAT, nhưng chưa bao gồm phí trước bạ, phí cấp biển số và phí bảo hiểm. Đặc biệt, giá xe máy có thể được thay đổi tùy vào thời điểm của đại lý Yamaha và khu vực bán xe.