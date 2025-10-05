Bảng giá ô tô VinFast mới nhất tháng 10/2025

VinFast là thương hiệu ô tô Việt Nam thuộc Tập đoàn Vingroup, ra mắt lần đầu vào năm 2017. Ngay từ khi thành lập, VinFast đã đặt mục tiêu trở thành hãng xe toàn cầu với tầm nhìn mang sản phẩm Việt ra thế giới.

Điển hình, VinFast ECVan là mẫu xe thương mại thuần điện đầu tiên của VinFast, được phát triển nhằm phục vụ nhu cầu vận tải đô thị và giao hàng chặng ngắn. Với thiết kế nhỏ gọn, xe dễ dàng di chuyển linh hoạt trong những con phố đông đúc.

VinFast ECVan là mẫu xe thương mại thuần điện đầu tiên của VinFast. (Ảnh: VinFast)

Ngoại thất của VinFast ECVan mang phong cách hiện đại với đường nét tối giản, tập trung vào tính thực dụng. Xe được trang bị cửa mở rộng, thuận tiện cho việc bốc dỡ hàng hóa nhanh chóng. Bên cạnh đó, khoảng sáng gầm hợp lý giúp xe dễ dàng vượt qua nhiều dạng địa hình trong thành phố.

Khoang chứa hàng của ECVan rộng rãi, đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển đa dạng từ hàng tiêu dùng đến bưu kiện. Nhờ thiết kế thông minh, xe có khả năng tối ưu hóa không gian để chứa nhiều loại hàng hóa khác nhau.

Bảng giá xe ô tô hãng VinFast mới nhất tháng 10/2025

Mẫu xe Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) VinFast VF 3 299 triệu VinFast VF 5 529 triệu VF 6 Eco 689 triệu VF 6 Plus 749 triệu VF 7 Eco 799 triệu VF 7 Plus 949 triệu VF 7 Plus (Trần kính toàn cảnh) 969 triệu VF 8 Eco 1 tỷ 019 triệu VF 8 Plus​ 1 tỷ 199 triệu VF 9 Eco 1 tỷ 499 triệu VF 9 Plus 1 tỷ 699 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.