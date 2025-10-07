Đóng

Bảng giá ô tô Toyota mới nhất tháng 10/2025

(VTC News) - Bảng giá xe ô tô Toyota mới nhất tại Việt Nam tháng 10/2025, bảng giá chi tiết sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

Toyota là một trong những thương hiệu ô tô hàng đầu thế giới, nổi bật với sự bền bỉ, tiết kiệm và đa dạng sản phẩm. Các mẫu xe của Toyota luôn được thiết kế phù hợp với nhiều nhu cầu, từ xe đô thị nhỏ gọn đến SUV rộng rãi và sedan sang trọng.

Trong đó, Toyota Camry 2025 tiếp tục khẳng định vị thế sedan hạng D với thiết kế sang trọng và hiện đại. Ngoại thất mang phong cách thể thao, sắc nét hơn nhờ lưới tản nhiệt mở rộng và cụm đèn LED mảnh mai. Xe vừa toát lên vẻ lịch lãm vừa giữ được sự trẻ trung phù hợp với nhiều nhóm khách hàng.

Toyota Camry 2025 tiếp tục khẳng định vị thế sedan hạng D. (Ảnh: Xehay)

Bên trong, khoang cabin được nâng cấp tinh tế với màn hình giải trí lớn, hỗ trợ đầy đủ kết nối thông minh. Vật liệu cao cấp kết hợp cùng không gian rộng rãi mang lại cảm giác thoải mái cho cả người lái và hành khách. Các tính năng an toàn và hỗ trợ lái cũng được trang bị ở mức hàng đầu phân khúc.

Bảng giá xe ô tô hãng Toyota mới nhất tháng 10/2025

Mẫu xe

Giá xe niêm yết (Đồng)

(Đã bao gồm thuế VAT)
INNOVA CROSS HEV Giá từ 1 tỷ 005 triệu 
INNOVA CROSS  Giá từ 825 triệu 
VELOZ CROSS CVT TOP  Giá từ 660 triệu 
VELOZ CROSS CVT  Giá từ 638 triệu 
AVANZA PREMIO CVT  Giá từ 598 triệu 
AVANZA PREMIO MT  Giá từ 558 triệu 
ALPHARD Giá từ 4 tỷ 510 triệu
ALPHARD HEV Giá từ 4 tỷ 615 triệu
YARIS CROSS HEV Giá từ 765 triệu
YARIS CROSS Giá từ 650 triệu
COROLLA CROSS HEV Giá từ 905 triệu
COROLLA CROSS XĂNG Giá từ 820 triệu
Raize Giá từ 510 triệu
FORTUNER 2.7AT 4x2 Giá từ 1 tỷ 155 triệu
FORTUNER LEGENDER 2.7AT 4x2 Giá từ 1 tỷ 290 triệu
FORTUNER LEGENDER 2.7AT 4x4 Giá từ 1 tỷ 395 triệu
FORTUNER 2.4AT 4x2 Giá từ 1 tỷ 055 triệu
FORTUNER LEGENDER 2.4AT 4x2 Giá từ 1 tỷ 185 triệu
FORTUNER LEGENDER 2.8AT 4x4 Giá từ 1 tỷ 350 triệu
Land Cruiser 300 Giá từ 4 tỷ 580 triệu
LAND CRUISER PRADO Giá từ 3 tỷ 480 triệu
LAND CRUISER PRADO M Giá từ 3 tỷ 46 triệu
VIOS 1.5E-CVT Giá từ 488 triệu
VIOS 1.5E-MT Giá từ 458 triệu
VIOS 1.5G-CVT Giá từ 545 triệu
Corolla Altis 1.8V Giá từ 780 triệu
Corolla Altis 1.8HEV Giá từ 870 triệu
Corolla Altis 1.8G Giá từ 725 triệu
Camry HEV TOP CE Giá từ 1 tỷ 530 triệu
Camry HEV MID CE Giá từ 1 tỷ 460 triệu
Camry 2.0Q Giá từ 1 tỷ 220 triệu
HILUX 2.4L 4x2 AT Giá từ 706 triệu
HILUX 2.4L 4x4 MT Giá từ 668 triệu
HILUX 2.8L 4x4 AT ADVENTURE Giá từ 999 triệu
WIGO G Giá từ 405 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

Thư Trương (Tổng hợp)
