Bảng giá ô tô Mazda mới nhất tháng 11/2025

(VTC News) - Bảng giá xe ô tô Mazda mới nhất tại Việt Nam tháng 11/2025, bảng giá chi tiết sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

Mazda là thương hiệu ô tô Nhật Bản nổi tiếng toàn cầu. Ngoài thiết kế ấn tượng, xe Mazda còn trang bị công nghệ SkyActiv tiên tiến, giúp tiết kiệm nhiên liệu, vận hành mạnh mẽ và an toàn tối ưu.

Điển hình, Mazda CX-5 2.0L Premium 2025 là phiên bản cao cấp của dòng SUV hạng C, mang đến thiết kế hiện đại, thanh lịch và mạnh mẽ. Thân xe được tinh chỉnh khí động học, kết hợp các đường nét gọn gàng, tạo cảm giác sang trọng. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai tìm kiếm sự cân bằng giữa thẩm mỹ và hiệu năng.

Mazda CX-5 2.0L Premium 2025 là phiên bản cao cấp của dòng SUV hạng C. (Ảnh: Mazda Long Biên)

CX-5 2.0L Premium 2025 được trang bị cao cấp với ghế da, vô-lăng bọc da và các chi tiết mạ bạc sang trọng. Hệ thống giải trí màn hình cảm ứng 10,25 inch kết nối Apple CarPlay/Android Auto mang đến trải nghiệm tiện nghi. Khoang cabin rộng rãi, tạo cảm giác thoải mái cho cả hành khách trước và sau.

Mazda CX-5 2.0L Premium sử dụng động cơ xăng 2.0L SkyActiv-G, cho công suất mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu. Hộp số tự động 6 cấp cùng hệ dẫn động cầu trước hoặc AWD giúp xe vận hành mượt mà trên nhiều địa hình. Hệ thống treo và khung gầm cải tiến nâng cao sự ổn định và êm ái khi di chuyển.

Bảng giá xe ô tô hãng Mazda mới nhất tháng 11/2025

Dòng xe Phiên bản

Giá xe niêm yết (Đồng)

(Đã bao gồm thuế VAT
MAZDA2  Mazda2 1.5L AT  418 triệu 
Mazda2 1.5L Deluxe  459 triệu 
Mazda2 1.5L Luxury  494 triệu 
Mazda2 1.5L Premium  508 triệu 
MAZDA2 SPORT Mazda2 Sport 1.5L Luxury  537 triệu 
Mazda2 Sport 1.5L Premium  544 triệu 
MAZDA3 Mazda3 1.5L Deluxe  599 triệu 
Mazda3 1.5L Luxury  644 triệu 
Mazda3 1.5L Premium  719 triệu 
Mazda3 1.5L Signature  739 triệu 
MAZDA3 SPORT Mazda3 Sport 1.5L Luxury  659 triệu 
Mazda3 Sport 1.5L Premium  719 triệu 
MAZDA6  Mazda6 2.0 Luxury  769 triệu 
Mazda6 2.0L Premium  809 triệu 
Mazda6 2.0L Premium GTCCC  790 triệu 
Mazda6 2.5L Signature Premium GTCCC  874 triệu 
Mazda6 2.5 Signature (2024)  899 triệu 
NEW MAZDA CX-3 Mazda CX-3 1.5L AT  549 triệu 
Mazda CX-3 1.5L Deluxe  579 triệu 
Mazda CX-3 1.5L Luxury  619 triệu 
Mazda CX-3 1.5L Premium  659 triệu 
MAZDA CX-30  Mazda CX-30 2.0L Luxury  699 triệu 
Mazda CX-30 2.0L Premium  749 triệu 
MAZDA CX-5  Mazda CX-5 2.0L Deluxe  749 triệu 
Mazda CX-5 2.0L Luxury  789 triệu 
Mazda CX-5 2.0L Premium  829 triệu 
Mazda CX-5 2.0L Premium Sport  849 triệu 
Mazda CX-5 2.0L Premium Exclusive  869 triệu 
Mazda CX-5 2.5L Signature Sport  959 triệu 
Mazda CX-5 2.5L Signature Exclusive  979 triệu 
MAZDA CX-8  New Mazda CX-8 2.5 Luxury  949 triệu 
New Mazda CX-8 2.5 Premium  1 tỷ 019 triệu 
New Mazda CX-8 2.5 Signature AWD  1 tỷ 149 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

Thư Trương (Tổng hợp)
