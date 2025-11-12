Bảng giá ô tô Mazda mới nhất tháng 11/2025

Mazda là thương hiệu ô tô Nhật Bản nổi tiếng toàn cầu. Ngoài thiết kế ấn tượng, xe Mazda còn trang bị công nghệ SkyActiv tiên tiến, giúp tiết kiệm nhiên liệu, vận hành mạnh mẽ và an toàn tối ưu.

Điển hình, Mazda CX-5 2.0L Premium 2025 là phiên bản cao cấp của dòng SUV hạng C, mang đến thiết kế hiện đại, thanh lịch và mạnh mẽ. Thân xe được tinh chỉnh khí động học, kết hợp các đường nét gọn gàng, tạo cảm giác sang trọng. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai tìm kiếm sự cân bằng giữa thẩm mỹ và hiệu năng.

Mazda CX-5 2.0L Premium 2025 là phiên bản cao cấp của dòng SUV hạng C. (Ảnh: Mazda Long Biên)

CX-5 2.0L Premium 2025 được trang bị cao cấp với ghế da, vô-lăng bọc da và các chi tiết mạ bạc sang trọng. Hệ thống giải trí màn hình cảm ứng 10,25 inch kết nối Apple CarPlay/Android Auto mang đến trải nghiệm tiện nghi. Khoang cabin rộng rãi, tạo cảm giác thoải mái cho cả hành khách trước và sau.

Mazda CX-5 2.0L Premium sử dụng động cơ xăng 2.0L SkyActiv-G, cho công suất mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu. Hộp số tự động 6 cấp cùng hệ dẫn động cầu trước hoặc AWD giúp xe vận hành mượt mà trên nhiều địa hình. Hệ thống treo và khung gầm cải tiến nâng cao sự ổn định và êm ái khi di chuyển.

Bảng giá xe ô tô hãng Mazda mới nhất tháng 11/2025

Dòng xe Phiên bản Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT MAZDA2 Mazda2 1.5L AT 418 triệu Mazda2 1.5L Deluxe 459 triệu Mazda2 1.5L Luxury 494 triệu Mazda2 1.5L Premium 508 triệu MAZDA2 SPORT Mazda2 Sport 1.5L Luxury 537 triệu Mazda2 Sport 1.5L Premium 544 triệu MAZDA3 Mazda3 1.5L Deluxe 599 triệu Mazda3 1.5L Luxury 644 triệu Mazda3 1.5L Premium 719 triệu Mazda3 1.5L Signature 739 triệu MAZDA3 SPORT Mazda3 Sport 1.5L Luxury 659 triệu Mazda3 Sport 1.5L Premium 719 triệu MAZDA6 Mazda6 2.0 Luxury 769 triệu Mazda6 2.0L Premium 809 triệu Mazda6 2.0L Premium GTCCC 790 triệu Mazda6 2.5L Signature Premium GTCCC 874 triệu Mazda6 2.5 Signature (2024) 899 triệu NEW MAZDA CX-3 Mazda CX-3 1.5L AT 549 triệu Mazda CX-3 1.5L Deluxe 579 triệu Mazda CX-3 1.5L Luxury 619 triệu Mazda CX-3 1.5L Premium 659 triệu MAZDA CX-30 Mazda CX-30 2.0L Luxury 699 triệu Mazda CX-30 2.0L Premium 749 triệu MAZDA CX-5 Mazda CX-5 2.0L Deluxe 749 triệu Mazda CX-5 2.0L Luxury 789 triệu Mazda CX-5 2.0L Premium 829 triệu Mazda CX-5 2.0L Premium Sport 849 triệu Mazda CX-5 2.0L Premium Exclusive 869 triệu Mazda CX-5 2.5L Signature Sport 959 triệu Mazda CX-5 2.5L Signature Exclusive 979 triệu MAZDA CX-8 New Mazda CX-8 2.5 Luxury 949 triệu New Mazda CX-8 2.5 Premium 1 tỷ 019 triệu New Mazda CX-8 2.5 Signature AWD 1 tỷ 149 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.