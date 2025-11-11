Bài toán lớp 1 khiến cộng đồng mạng chia phe tranh luận

(VTC News) -

Nhiều phụ huynh cho rằng chương trình Toán lớp 1 tương đối đơn giản, chỉ cần đọc đề là có thể dễ dàng tìm ra đáp án. Thực tế nhiều bài toán, phép tính thoạt nhìn tưởng đơn giản nhưng không dễ dàng tìm được đáp án đúng, khiến cha mẹ phải "đau đầu".

Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội với hơn 300.000 thành viên, quản lý của diễn đàn đăng tải hình ảnh chụp lại bài toán trong vở bài tập Toán. Đề bài yêu cầu học sinh “Viết phép tính thích hợp” dựa trên hình vẽ hai nhóm gà: một nhóm có 2 con và nhóm còn lại có 4 con. Học sinh viết phép tính 2 + 4 = 6, tuy nhiên người chấm không chấp nhận đáp án và ghi “Sai”.

Nhiều người thắc mắc tại sao giáo viên lại cho rằng đây là phép tính sai.

Phép tính đơn giản này là bài tập quen thuộc của học sinh lớp 1. Việc giáo viên không công nhận “2 + 4 = 6” là đáp án đúng khiến biến bài toán trở thành đề tài tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều phụ huynh đặt vấn đề rằng vì sao một phép cộng đúng lại bị đánh giá là sai.

Tài khoản Hoang Ngoc Nguyen cho rằng trong hình minh hoạ, có 4 con gà ở phía bên phải và 2 con gà đang hướng về nhóm này, nên phép tính đúng phải là "4 + 2 = 6". Theo người này, đây là dạng bài nhằm rèn luyện cho học sinh khả năng quan sát và diễn đạt tình huống bằng phép toán, chứ không chỉ đơn thuần kiểm tra kỹ năng cộng trừ.

Tài khoản Ngô Thu Thủy không đồng tình với cách lập luận trên. Theo chị, hình ảnh minh họa đề bài không phản ánh chính xác tình huống 2 con gà chạy về nhóm 4 con gà, nên cách giải thích trên không hợp lý. Vì vậy, đáp án "2 + 4 = 6" của học sinh nên được chấp nhận.

Mặt khác, một người dùng ẩn danh cho rằng giáo viên nên có sự linh hoạt trong việc đánh giá bài và cho điểm số đối với bài toán này. Phép cộng có tính chất giao hoán, học sinh vẫn đưa ra đáp án đúng thì không nên đánh giá quá khắt khe, nhất là với học sinh tiểu học khi làm một bài toán đơn giản.

Bài toán tưởng chừng đơn giản của học sinh tiểu học đôi khi lại có thể “đánh đố” cả những người đã trưởng thành. Qua tình huống này cho thấy, khi con nhỏ đi học, phụ huynh cũng phải "học theo", tạo nên nhiều câu chuyện dở khóc dở cười.