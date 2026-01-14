Bà Hà Thị Nga làm Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

(VTC News) -

Chiều 14/1, Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam hiệp thương cử bà Hà Thị Nga - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất hiệp thương cử bà Bùi Huyền Mai - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh, trong bối cảnh MTTQ Việt Nam các cấp hoạt động trong mô hình mới, vai trò và tầm ảnh hưởng của MTTQ ngày càng rộng lớn hơn, khẳng định rõ vị thế quan trọng trong hệ thống chính trị và đời sống Nhân dân.

"Không chỉ là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam còn là ngọn cờ đoàn kết, nhân văn, tập hợp ý chí, niềm tin, khát vọng của Nhân dân trong thời kỳ đổi mới và hội nhập của đất nước", bà Hà Thị Nga bày tỏ.

Để phát huy tốt vai trò to lớn của MTTQ Việt Nam trong củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận xã hội cùng hướng tới mục tiêu xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, Nhân dân có cuộc sống hạnh phúc trong kỷ nguyên mới, bà Hà Thị Nga nhận thấy phải không ngừng cố gắng, nỗ lực, tu dưỡng phẩm chất chính trị, lối sống, giữ vững kỷ luật, tiếp tục nghiên cứu lý luận, bám sát thực tiễn.

Đồng thời, kế thừa thành quả, truyền thống đoàn kết quý báu của các bậc tiền nhiệm, khiêm tốn học hỏi kinh nghiệm từ các cụ, các vị, các đồng nghiệp cùng tập thể Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đoàn kết, thống nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.